ВСУ попытались атаковать Россию десятками воздушных шаров со взрывчаткой

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ впервые предприняли попытку атаки при помощи сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой в нескольких регионах России, все они были нейтрализованы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Подобные единичные атаки, по данным Минобороны РФ, фиксировались осенью 2024 года. "По состоянию на утро среды, в нескольких субъектах зафиксировано более 30 инцидентов с участием воздушных метеорологических шаров, оснащенных взрывчаткой", - сказал собеседник агентства. Минобороны РФ в среду утром сообщало, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 70 украинских беспилотных аппаратов над пятью регионами РФ и Черным морем.

россия

