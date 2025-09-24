https://ria.ru/20250924/voennye-2043955745.html
ВСУ попытались атаковать Россию десятками воздушных шаров со взрывчаткой
ВСУ попытались атаковать Россию десятками воздушных шаров со взрывчаткой
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ впервые предприняли попытку атаки при помощи сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой в нескольких регионах России, все они были нейтрализованы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Подобные единичные атаки, по данным Минобороны РФ, фиксировались осенью 2024 года. "По состоянию на утро среды, в нескольких субъектах зафиксировано более 30 инцидентов с участием воздушных метеорологических шаров, оснащенных взрывчаткой", - сказал собеседник агентства. Минобороны РФ в среду утром сообщало, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 70 украинских беспилотных аппаратов над пятью регионами РФ и Черным морем.
