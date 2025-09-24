Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попытались атаковать Россию десятками воздушных шаров со взрывчаткой
11:39 24.09.2025 (обновлено: 11:55 24.09.2025)
ВСУ попытались атаковать Россию десятками воздушных шаров со взрывчаткой
ВСУ попытались атаковать Россию десятками воздушных шаров со взрывчаткой - РИА Новости, 24.09.2025
ВСУ попытались атаковать Россию десятками воздушных шаров со взрывчаткой
ВСУ впервые предприняли попытку атаки при помощи сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой в нескольких регионах России, все они были... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ впервые предприняли попытку атаки при помощи сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой в нескольких регионах России, все они были нейтрализованы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Подобные единичные атаки, по данным Минобороны РФ, фиксировались осенью 2024 года. "По состоянию на утро среды, в нескольких субъектах зафиксировано более 30 инцидентов с участием воздушных метеорологических шаров, оснащенных взрывчаткой", - сказал собеседник агентства. Минобороны РФ в среду утром сообщало, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 70 украинских беспилотных аппаратов над пятью регионами РФ и Черным морем.
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ попытались атаковать Россию десятками воздушных шаров со взрывчаткой

ВСУ попытались атаковать регионы РФ воздушными шарами со взрывчаткой

Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ впервые предприняли попытку атаки при помощи сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой в нескольких регионах России, все они были нейтрализованы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Подобные единичные атаки, по данным Минобороны РФ, фиксировались осенью 2024 года.
"По состоянию на утро среды, в нескольких субъектах зафиксировано более 30 инцидентов с участием воздушных метеорологических шаров, оснащенных взрывчаткой", - сказал собеседник агентства.
Минобороны РФ в среду утром сообщало, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 70 украинских беспилотных аппаратов над пятью регионами РФ и Черным морем.
ПВО за ночь сбила 122 украинских дрона
10 сентября, 07:35
 
РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
