Вице-президент США пригрозил России дурными последствиями
2025-09-24T22:00:00+03:00
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично выступил с угрозой в адрес России, пообещав ей "очень дурные" последствия в случае отказа от "добросовестных" переговоров по урегулированию украинского конфликта. "Если Россия откажется вести переговоры добросовестно, я думаю, это грозит очень и очень дурными последствиями для этой страны. Президент ясно дал понять: речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности", - сказал Вэнс в ходе выступления, которое транслировал Белый дом.
