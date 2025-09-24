Рейтинг@Mail.ru
Трамп раздражен Россией, заявил Вэнс - РИА Новости, 24.09.2025
21:52 24.09.2025 (обновлено: 22:07 24.09.2025)
Трамп раздражен Россией, заявил Вэнс
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что, по его мнению, Россия якобы недостаточно активна в поиске мирного решения украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс."Мы вели невероятно добросовестные переговоры и с россиянами, и с украинцами. И я считаю, что президент сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания войны", - заявил Вэнс.
россия, москва, украина, в мире, сша, дональд трамп
Россия, Москва, Украина, В мире, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что, по его мнению, Россия якобы недостаточно активна в поиске мирного решения украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы вели невероятно добросовестные переговоры и с россиянами, и с украинцами. И я считаю, что президент сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания войны", - заявил Вэнс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Постпред США при ООН заявил, что Трамп не шутит в отношении России
Вчера, 18:01
 
РоссияМоскваУкраинаВ миреСШАДональд Трамп
 
 
