Трамп раздражен Россией, заявил Вэнс
2025-09-24T21:52:00+03:00
россия
москва
украина
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что, по его мнению, Россия якобы недостаточно активна в поиске мирного решения украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс."Мы вели невероятно добросовестные переговоры и с россиянами, и с украинцами. И я считаю, что президент сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания войны", - заявил Вэнс.
