https://ria.ru/20250924/vens-2044149207.html

Трамп раздражен Россией, заявил Вэнс

2025-09-24T21:52:00+03:00

2025-09-24T22:07:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_0:0:2453:1380_1920x0_80_0_0_faa6185dbbffd191b009ef9ec8bfd8c0.jpg

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что, по его мнению, Россия якобы недостаточно активна в поиске мирного решения украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс."Мы вели невероятно добросовестные переговоры и с россиянами, и с украинцами. И я считаю, что президент сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания войны", - заявил Вэнс.

