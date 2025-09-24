https://ria.ru/20250924/vengrija-2044158230.html

Венгрия намерена сотрудничать с Россией в сфере энергетики

Венгрия намерена сотрудничать с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 24.09.2025

Венгрия намерена сотрудничать с Россией в сфере энергетики

Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявил журналистам глава МИД... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T23:13:00+03:00

2025-09-24T23:13:00+03:00

2025-09-24T23:13:00+03:00

в мире

венгрия

россия

москва

петер сийярто

сергей лавров

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Я подчеркнул, что Венгрия уважает тот факт, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов. И мы настроены продолжать это сотрудничество", - сказал Сийярто журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Сийярто подчеркнул, что национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы получить надежные поставки энергоресурсов. "Откровенно говоря, без российских нефти и газа это невозможно. И это не имеет никакого отношения к политике или идеологии. Поставки энергоресурсов очень практический вопрос. Дело в географии, в той инфраструктуре, которая есть. Если поставки из России прекратятся, то того, что поступает по трубопроводу из Хорватии нам просто будет недостаточно, даже пропускная способность этого трубопровода недостаточно высока", - сказал Сийярто в ответ на вопрос прокомментировать заявления Еврокомиссии о том, что ЕК планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти По словам Сийярто, министры также обсудили конфликт на Украине. На встрече он отметил, что Венгрия уже на протяжении слишком долгого времени сталкивается с последствиями этого конфликта.

https://ria.ru/20250330/siyyarto-2008198353.html

венгрия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, россия, москва, петер сийярто, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз