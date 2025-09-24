Рейтинг@Mail.ru
Венгрия намерена сотрудничать с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/vengrija-2044158230.html
Венгрия намерена сотрудничать с Россией в сфере энергетики
Венгрия намерена сотрудничать с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 24.09.2025
Венгрия намерена сотрудничать с Россией в сфере энергетики
Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявил журналистам глава МИД... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T23:13:00+03:00
2025-09-24T23:13:00+03:00
в мире
венгрия
россия
москва
петер сийярто
сергей лавров
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Я подчеркнул, что Венгрия уважает тот факт, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов. И мы настроены продолжать это сотрудничество", - сказал Сийярто журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Сийярто подчеркнул, что национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы получить надежные поставки энергоресурсов. "Откровенно говоря, без российских нефти и газа это невозможно. И это не имеет никакого отношения к политике или идеологии. Поставки энергоресурсов очень практический вопрос. Дело в географии, в той инфраструктуре, которая есть. Если поставки из России прекратятся, то того, что поступает по трубопроводу из Хорватии нам просто будет недостаточно, даже пропускная способность этого трубопровода недостаточно высока", - сказал Сийярто в ответ на вопрос прокомментировать заявления Еврокомиссии о том, что ЕК планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти По словам Сийярто, министры также обсудили конфликт на Украине. На встрече он отметил, что Венгрия уже на протяжении слишком долгого времени сталкивается с последствиями этого конфликта.
https://ria.ru/20250330/siyyarto-2008198353.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, москва, петер сийярто, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Москва, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз
Венгрия намерена сотрудничать с Россией в сфере энергетики

Сийярто: Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен - РИА Новости. Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я подчеркнул, что Венгрия уважает тот факт, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов. И мы настроены продолжать это сотрудничество", - сказал Сийярто журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Сийярто подчеркнул, что национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы получить надежные поставки энергоресурсов.
"Откровенно говоря, без российских нефти и газа это невозможно. И это не имеет никакого отношения к политике или идеологии. Поставки энергоресурсов очень практический вопрос. Дело в географии, в той инфраструктуре, которая есть. Если поставки из России прекратятся, то того, что поступает по трубопроводу из Хорватии нам просто будет недостаточно, даже пропускная способность этого трубопровода недостаточно высока", - сказал Сийярто в ответ на вопрос прокомментировать заявления Еврокомиссии о том, что ЕК планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти
По словам Сийярто, министры также обсудили конфликт на Украине. На встрече он отметил, что Венгрия уже на протяжении слишком долгого времени сталкивается с последствиями этого конфликта.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Сийярто назвал удары по энергоинфраструктуре атакой на суверенитет Венгрии
30 марта, 04:11
 
В миреВенгрияРоссияМоскваПетер СийяртоСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала