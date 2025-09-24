Рейтинг@Mail.ru
Вена не будет площадкой переговоров по Украине, заявили в МИД России
24.09.2025
Вена не будет площадкой переговоров по Украине, заявили в МИД России
МОСКВА, 24 сен-РИА Новости. Вена не будет площадкой переговоров по Украине, австрийская дипломатия "вне игры", сообщил в первом интервью в новом качестве РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "Тем не менее из Вены буквально день ото дня раздаются аррогантные заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине", - сказал он. "В силу их абсурдности не считаем нужным даже реагировать – для нас австрийская дипломатия твёрдо закрепилась в статусе "вне игры",- заключил Любинский.
в мире, украина, россия, вена, дмитрий любинский
В мире, Украина, Россия, Вена, Дмитрий Любинский
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Вене
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен-РИА Новости. Вена не будет площадкой переговоров по Украине, австрийская дипломатия "вне игры", сообщил в первом интервью в новом качестве РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Тем не менее из Вены буквально день ото дня раздаются аррогантные заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине", - сказал он.
"В силу их абсурдности не считаем нужным даже реагировать – для нас австрийская дипломатия твёрдо закрепилась в статусе "вне игры",- заключил Любинский.
