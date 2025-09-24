https://ria.ru/20250924/vena-2043903694.html

Вена не будет площадкой переговоров по Украине, заявили в МИД России

МОСКВА, 24 сен-РИА Новости. Вена не будет площадкой переговоров по Украине, австрийская дипломатия "вне игры", сообщил в первом интервью в новом качестве РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "Тем не менее из Вены буквально день ото дня раздаются аррогантные заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине", - сказал он. "В силу их абсурдности не считаем нужным даже реагировать – для нас австрийская дипломатия твёрдо закрепилась в статусе "вне игры",- заключил Любинский.

