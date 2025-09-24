https://ria.ru/20250924/valvachev-2044034327.html

Умер актер Владимир Вальвачев

Умер актер Владимир Вальвачев - РИА Новости, 24.09.2025

Умер актер Владимир Вальвачев

Заслуженный артист России Владимир Вальвачев умер на 75-м году жизни, сообщили в пресс-службе Новосибирского музыкального театра. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:00:00+03:00

2025-09-24T15:00:00+03:00

2025-09-24T15:56:00+03:00

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Вальвачев умер на 75-м году жизни, сообщили в пресс-службе Новосибирского музыкального театра. "22 сентября 2025 года ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Михайлович Вальвачев", — говорится в публикации. Сегодня артиста похоронили в Новосибирске. Вальвачев родился 31 января 1951 года. Окончил вокальное отделение Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки.В октябре 1982 поступил в труппу Новосибирского музыкального театра. На этой сцене он сыграл более 70 ролей, исполнив все главные партии классических оперетт. Среди его работ — Мистер Икс в "Принцессе цирка", граф Данило в "Веселой вдове", полковник Чесней в "Тетке Чарлея", Князь в "Хануме" и многие другие. Лауреат новосибирской театральной премии "Парадиз".

