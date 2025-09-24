Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Владимир Вальвачев
Культура
 
15:00 24.09.2025 (обновлено: 15:56 24.09.2025)
Умер актер Владимир Вальвачев
Умер актер Владимир Вальвачев
Умер актер Владимир Вальвачев
Заслуженный артист России Владимир Вальвачев умер на 75-м году жизни, сообщили в пресс-службе Новосибирского музыкального театра.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Вальвачев умер на 75-м году жизни, сообщили в пресс-службе Новосибирского музыкального театра. "22 сентября 2025 года ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Михайлович Вальвачев", — говорится в публикации. Сегодня артиста похоронили в Новосибирске. Вальвачев родился 31 января 1951 года. Окончил вокальное отделение Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки.В октябре 1982 поступил в труппу Новосибирского музыкального театра. На этой сцене он сыграл более 70 ролей, исполнив все главные партии классических оперетт. Среди его работ — Мистер Икс в "Принцессе цирка", граф Данило в "Веселой вдове", полковник Чесней в "Тетке Чарлея", Князь в "Хануме" и многие другие. Лауреат новосибирской театральной премии "Парадиз".
россия, новосибирск
Культура, Россия, Новосибирск
Умер актер Владимир Вальвачев

Умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев

© Фото : Новосибирский музыкальный театр/ВКонтактеВладимир Вальвачев
Владимир Вальвачев - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Новосибирский музыкальный театр/ВКонтакте
Владимир Вальвачев. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Вальвачев умер на 75-м году жизни, сообщили в пресс-службе Новосибирского музыкального театра.
"22 сентября 2025 года ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Михайлович Вальвачев", — говорится в публикации.
Сегодня артиста похоронили в Новосибирске.
Вальвачев родился 31 января 1951 года. Окончил вокальное отделение Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки.
В октябре 1982 поступил в труппу Новосибирского музыкального театра. На этой сцене он сыграл более 70 ролей, исполнив все главные партии классических оперетт. Среди его работ — Мистер Икс в "Принцессе цирка", граф Данило в "Веселой вдове", полковник Чесней в "Тетке Чарлея", Князь в "Хануме" и многие другие. Лауреат новосибирской театральной премии "Парадиз".
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
