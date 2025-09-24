В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родились два козленка редкой породы
В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родились два козленка камори
Козленок породы камори. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Два козленка редкой для России породы камори появились на свет в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, филиале Московского зоопарка, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"В зоосаде в вотчине Деда Мороза появились на свет очаровательные козлята породы камори. Пополнение в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге произошло в конце августа. Сразу после появления на свет малышей зоологи и ветеринары провели тщательный осмотр, чтобы проверить состояние их здоровья. Детеныши родились крепкими и активными, они хорошо набирают вес", - рассказала Акулова.
Она отметила, что козы породы камори живут в зоосаде с 2022 года. Это уже третье пополнение у молодой пары. И впервые они стали родителями двойни - специалисты выяснили, что родились самец и самка. Мама-коза сразу после родов вылизала малышей и начала кормить их молоком, первое время козлята держатся рядом с матерью.
"Козы камори - это редкая порода коз для России. Их разводят преимущественно в Пакистане. Эти удивительные животные привлекают внимание благодаря своим длинным висячим ушам, которые могут достигать 45 сантиметров, при общем росте животных до одного метра. Одной из примечательных особенностей камори является их окраска. Среди этих коз можно встретить красные, коричневые, черные и белые особи с пигментацией в виде пятен различной формы", - уточнила Акулова.
