Рейтинг@Mail.ru
Америкой управляет ее военно-промышленный комплекс, заявил экономист Сакс - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 24.09.2025 (обновлено: 17:18 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/usa-2044086747.html
Америкой управляет ее военно-промышленный комплекс, заявил экономист Сакс
Америкой управляет ее военно-промышленный комплекс, заявил экономист Сакс - РИА Новости, 24.09.2025
Америкой управляет ее военно-промышленный комплекс, заявил экономист Сакс
Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:11:00+03:00
2025-09-24T17:18:00+03:00
в мире
сша
пентагон
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости, что именно военно-промышленный комплекс на самом деле управляет Соединенными Штатами, что является опасным и противоречит миру."Нашей страной управляет военно-промышленный комплекс. Это опасно и это печально. Это противоречит миру. Я надеюсь, что положение вещей изменится", - сказал он агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Во вторник президент США выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина "могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений президента США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пентагон, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Пентагон, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН
Америкой управляет ее военно-промышленный комплекс, заявил экономист Сакс

Экономист Сакс: ВПК США управляет страной, что противоречит миру

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости, что именно военно-промышленный комплекс на самом деле управляет Соединенными Штатами, что является опасным и противоречит миру.
"Нашей страной управляет военно-промышленный комплекс. Это опасно и это печально. Это противоречит миру. Я надеюсь, что положение вещей изменится", - сказал он агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Во вторник президент США выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина "могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений президента США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года
Вчера, 08:00
 
В миреСШАПентагонУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала