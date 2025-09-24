https://ria.ru/20250924/usa-2044086747.html

Америкой управляет ее военно-промышленный комплекс, заявил экономист Сакс

ООН, 24 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости, что именно военно-промышленный комплекс на самом деле управляет Соединенными Штатами, что является опасным и противоречит миру."Нашей страной управляет военно-промышленный комплекс. Это опасно и это печально. Это противоречит миру. Я надеюсь, что положение вещей изменится", - сказал он агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Во вторник президент США выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина "могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений президента США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.

