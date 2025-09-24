https://ria.ru/20250924/usa-2043998388.html
Песков рассказал о процессе нормализации отношений России и США
Песков рассказал о процессе нормализации отношений России и США - РИА Новости, 24.09.2025
Песков рассказал о процессе нормализации отношений России и США
Процесс нормализации отношений РФ и США идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Процесс нормализации отношений РФ и США идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это самостоятельный трек нашей работы. Он, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени.
