Песков рассказал о процессе нормализации отношений России и США

Процесс нормализации отношений РФ и США идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

в мире

россия

сша

дмитрий песков

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Процесс нормализации отношений РФ и США идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это самостоятельный трек нашей работы. Он, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени.

россия

сша

2025

Новости

в мире, россия, сша, дмитрий песков