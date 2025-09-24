Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта для урегулирования, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
11:07 24.09.2025
Россия открыта для урегулирования, заявил Песков
2025-09-24T11:07:00+03:00
2025-09-24T11:07:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия открыта для процесса урегулирования, президент США Дональд Трамп не может этого не видеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях лидеров стран в вопросах урегулирования украинского конфликта. "Отношения двух президентов позволяют им обсуждать достаточно острые темы, в том числе и тему украинского урегулирования, и доносить друг до друга основные посылы... Россия открыта для процесса урегулирования, и президент Трамп не может не видеть открытость Путина для этого процесса", - сказал Песков в интервью радио РБК.
россия
сша
в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия открыта для процесса урегулирования, президент США Дональд Трамп не может этого не видеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях лидеров стран в вопросах урегулирования украинского конфликта.
"Отношения двух президентов позволяют им обсуждать достаточно острые темы, в том числе и тему украинского урегулирования, и доносить друг до друга основные посылы... Россия открыта для процесса урегулирования, и президент Трамп не может не видеть открытость Путина для этого процесса", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Рубио призвал Украину предпринять усилия для урегулирования конфликта
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала