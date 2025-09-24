https://ria.ru/20250924/uregulirovanie-2043943021.html

Россия открыта для урегулирования, заявил Песков

Россия открыта для урегулирования, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025

Россия открыта для урегулирования, заявил Песков

Россия открыта для процесса урегулирования, президент США Дональд Трамп не может этого не видеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия открыта для процесса урегулирования, президент США Дональд Трамп не может этого не видеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях лидеров стран в вопросах урегулирования украинского конфликта. "Отношения двух президентов позволяют им обсуждать достаточно острые темы, в том числе и тему украинского урегулирования, и доносить друг до друга основные посылы... Россия открыта для процесса урегулирования, и президент Трамп не может не видеть открытость Путина для этого процесса", - сказал Песков в интервью радио РБК.

