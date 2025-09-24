https://ria.ru/20250924/ukraina-2044160241.html
В Николаевской области прогремел взрыв
В Николаевской области прогремел взрыв - РИА Новости, 24.09.2025
В Николаевской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Снигиревском районе Николаевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T23:33:00+03:00
2025-09-24T23:33:00+03:00
2025-09-24T23:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Снигиревском районе Николаевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Николаевской области с 19.16 мск. "В Снигиревском районе было слышно взрыв", - написал Кухта в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2044092536.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области прогремел взрыв
В Снигиревском районе Николаевской области прогремел взрыв