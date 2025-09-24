https://ria.ru/20250924/ukraina-2044092536.html

"Погибает целое поколение". На Западе раскрыли плачевное положение Украины

"Погибает целое поколение". На Западе раскрыли плачевное положение Украины - РИА Новости, 24.09.2025

"Погибает целое поколение". На Западе раскрыли плачевное положение Украины

Военные действия на Украине надо завершать, так как дальнейшая эскалация чревата столкновением с ядерной державой, пишет The Telegraph. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Военные действия на Украине надо завершать, так как дальнейшая эскалация чревата столкновением с ядерной державой, пишет The Telegraph."Справедливая война требует реальной возможности одержать победу. Пока погибает целое поколение украинских мужчин, реальность такова, что без прямого вмешательства НАТО у Украины почти столько же шансов выиграть войну у России, как у Бельгии — одержать победу над Германией", — отмечает автор статьи.Он отметил, что прямое участие НАТО в этом конфликте исключено, учитывая, что Россия является ядерной державой. "Британия и даже Украина абсолютно не заинтересованы в том, чтобы идти на такой риск", — подчеркивается в материале.Несмотря на меры поддержки со стороны НАТО, Западу не удается вывести Киев из кризиса, а Россия продолжает неумолимое продвижение вперед в зоне СВО. При этом сотрудники военкоматов на Украине "похищают людей прямо на улице", чтобы обеспечить приток новобранцев на фронт, говорится в статье.По мнению издания, переговоры, способные остановить конфликт, должны включать два фундаментальных вопроса: нейтралитет Украины и территориальные уступки.В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь пытаются удерживать позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли большие потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

