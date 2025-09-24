https://ria.ru/20250924/ukraina-2044083804.html

Стубб рассказал о военной составляющей гарантий безопасности Украины

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Военная составляющая гарантий безопасности Украины прорабатывается и практически готова, основная ответственность в этих гарантиях будет лежать на самой Украине и ее армии, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Мы прорабатываем военную составляющую (гарантий безопасности - ред.), и она практически готова", - сказал Стубб в интервью агентству Блумберг. Финский лидер добавил, что теперь будет прорабатываться политическая составляющая гарантий безопасности Украины. "Но мы должны помнить, что эти гарантии безопасности наступят после окончания войны", - сказал Стубб. По его словам, основная ответственность в гарантиях безопасности будет лежать на Украине и украинской армии, которую будет поддерживать Европа. Соединенные Штаты в свою очередь будут оказывать поддержку, добавил финский президент. Ранее Стубб интервью изданию Guardian признал, что Европа не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявил о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

