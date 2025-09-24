Рейтинг@Mail.ru
24.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 24.09.2025
Стубб рассказал о военной составляющей гарантий безопасности Украины
Военная составляющая гарантий безопасности Украины прорабатывается и практически готова, основная ответственность в этих гарантиях будет лежать на самой Украине
специальная военная операция на украине
украина
европа
россия
кир стармер
эммануэль макрон
нато
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Военная составляющая гарантий безопасности Украины прорабатывается и практически готова, основная ответственность в этих гарантиях будет лежать на самой Украине и ее армии, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Мы прорабатываем военную составляющую (гарантий безопасности - ред.), и она практически готова", - сказал Стубб в интервью агентству Блумберг. Финский лидер добавил, что теперь будет прорабатываться политическая составляющая гарантий безопасности Украины. "Но мы должны помнить, что эти гарантии безопасности наступят после окончания войны", - сказал Стубб. По его словам, основная ответственность в гарантиях безопасности будет лежать на Украине и украинской армии, которую будет поддерживать Европа. Соединенные Штаты в свою очередь будут оказывать поддержку, добавил финский президент. Ранее Стубб интервью изданию Guardian признал, что Европа не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявил о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина, европа, россия, кир стармер, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Россия, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Военная составляющая гарантий безопасности Украины прорабатывается и практически готова, основная ответственность в этих гарантиях будет лежать на самой Украине и ее армии, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Мы прорабатываем военную составляющую (гарантий безопасности - ред.), и она практически готова", - сказал Стубб в интервью агентству Блумберг.
Владимир Зеленский общается с журналистами во время Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Киеву гарантии безопасности
23 сентября, 23:05
Финский лидер добавил, что теперь будет прорабатываться политическая составляющая гарантий безопасности Украины. "Но мы должны помнить, что эти гарантии безопасности наступят после окончания войны", - сказал Стубб.
По его словам, основная ответственность в гарантиях безопасности будет лежать на Украине и украинской армии, которую будет поддерживать Европа. Соединенные Штаты в свою очередь будут оказывать поддержку, добавил финский президент.
Ранее Стубб интервью изданию Guardian признал, что Европа не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявил о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины
5 сентября, 23:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаРоссияКир СтармерЭммануэль МакронНАТО
 
 
