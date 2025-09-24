https://ria.ru/20250924/ukraina-2044028535.html

Киев в развитии юго-востока работал по остаточному принципу, заявил Путин

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украинские власти в развитии юго-востока страны "работали по остаточному принципу", считает президент России Владимир Путин. Глава государства в среду провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Говоря о приведении дорог в регионе в нормативное состояние, глава области отметил, что украинская власть совершенно не занималась этими вопросами. "По остаточному принципу работали", - отреагировал Путин. Балицкий добавил, что юго-восток страны тогда вообще не развивался.

