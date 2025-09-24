https://ria.ru/20250924/ukraina-2043996023.html

Позиции Киева по сравнению с весной 2022 года ухудшились, заявил Песков

Позиции Киева по сравнению с весной 2022 года ухудшились, заявил Песков

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины сейчас отличается от весны 2022 года, позиции у Киева стали гораздо хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация сейчас другая (чем весной 2022 года - ред.). Во-первых, у Украины сейчас позиции гораздо хуже. Я еще раз повторяю, она будет и дальше только ухудшаться", - сказала Песков журналистам.

