Позиции Киева по сравнению с весной 2022 года ухудшились, заявил Песков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 24.09.2025
Позиции Киева по сравнению с весной 2022 года ухудшились, заявил Песков
Ситуация вокруг Украины сейчас отличается от весны 2022 года, позиции у Киева стали гораздо хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины сейчас отличается от весны 2022 года, позиции у Киева стали гораздо хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация сейчас другая (чем весной 2022 года - ред.). Во-первых, у Украины сейчас позиции гораздо хуже. Я еще раз повторяю, она будет и дальше только ухудшаться", - сказала Песков журналистам.
Позиции Киева по сравнению с весной 2022 года ухудшились, заявил Песков

Песков: ситуация вокруг Украины сейчас отличается от весны 2022 года

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины сейчас отличается от весны 2022 года, позиции у Киева стали гораздо хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация сейчас другая (чем весной 2022 года - ред.). Во-первых, у Украины сейчас позиции гораздо хуже. Я еще раз повторяю, она будет и дальше только ухудшаться", - сказала Песков журналистам.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Кремле ответили на заявления, что Украина может что-то отвоевать обратно
13:07
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
