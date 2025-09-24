Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на заявления, что Украина может что-то отвоевать обратно
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 24.09.2025
В Кремле ответили на заявления, что Украина может что-то отвоевать обратно
В Кремле ответили на заявления, что Украина может что-то отвоевать обратно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным утверждение о том, что Украина якобы может что-то отвоевать, подчеркнув, что динамика на фронтах... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным утверждение о том, что Украина якобы может что-то отвоевать, подчеркнув, что динамика на фронтах красноречива. "То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - сказала Песков журналистам.
В Кремле ответили на заявления, что Украина может что-то отвоевать обратно

Песков назвал ошибочным тезис о том, что Украина может что-то отвоевать

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным утверждение о том, что Украина якобы может что-то отвоевать, подчеркнув, что динамика на фронтах красноречива.
"То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - сказала Песков журналистам.
Россия должна выиграть войну, заявил Песков
