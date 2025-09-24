https://ria.ru/20250924/ukraina-2043994283.html
В Кремле ответили на заявления, что Украина может что-то отвоевать обратно
В Кремле ответили на заявления, что Украина может что-то отвоевать обратно - РИА Новости, 24.09.2025
В Кремле ответили на заявления, что Украина может что-то отвоевать обратно
24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным утверждение о том, что Украина якобы может что-то отвоевать, подчеркнув, что динамика на фронтах красноречива. "То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - сказала Песков журналистам.
В Кремле ответили на заявления, что Украина может что-то отвоевать обратно
