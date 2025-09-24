Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявили в Кремле
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"С каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться. Это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", — сказал он.
По его словам, ситуация для Киева сейчас гораздо хуже по сравнению с весной 2022 года.
Другие заявления Пескова об Украине
- Президент США Дональд Трамп сделал новые высказывания о конфликте после общения с Владимиром Зеленским — по всей видимости, под влиянием его видения.
- Представитель Кремля назвал ошибочным утверждение о том, что ВСУ якобы могут что-то отвоевать:
"По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать".
- Президент Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.
- Глава МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем Марко Рубио доведет до американской стороны видение Москвы по ситуации на Украине.
- Россия стремится налаживать сотрудничество с США, процесс нормализации отношений идет гораздо медленнее, чем хотелось бы.
О выборах в Молдавии
- Москва не собирается влиять на парламентские выборы в республике.
- Песков отметил линию президента Майи Санду на полное абстрагирование от России, хотя в стране много сторонников более сбалансированной политики:
"Часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений, в том числе и с нашей страной, во многом не получит права использовать свой голос. И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать ее голос на выборах".
Об обвинениях со стороны Европы
- Российская военная авиация самым строгим образом соблюдает все правила полетов:
"Мы слышим экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство".
- Все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны.