https://ria.ru/20250924/ukraina-2043993543.html

Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявили в Кремле

Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.09.2025

Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявили в Кремле

Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:04:00+03:00

2025-09-24T13:04:00+03:00

2025-09-24T13:43:00+03:00

в мире

украина

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

сша

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012048944_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_d3d44f61473c0b1ec0881ca970375633.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."С каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться. Это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", — сказал он.По его словам, ситуация для Киева сейчас гораздо хуже по сравнению с весной 2022 года.Другие заявления Пескова об Украине"По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать".О выборах в Молдавии"Часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений, в том числе и с нашей страной, во многом не получит права использовать свой голос. И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать ее голос на выборах".Об обвинениях со стороны Европы"Мы слышим экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство".

https://ria.ru/20250924/tramp-2043929542.html

https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html

https://ria.ru/20250924/reparatsii-2043821089.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, сша, вооруженные силы украины