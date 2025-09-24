Рейтинг@Mail.ru
Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявили в Кремле
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 24.09.2025 (обновлено: 13:43 24.09.2025)
Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявили в Кремле
Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.09.2025
Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявили в Кремле
Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."С каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться. Это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", — сказал он.По его словам, ситуация для Киева сейчас гораздо хуже по сравнению с весной 2022 года.Другие заявления Пескова об Украине"По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать".О выборах в Молдавии&quot;Часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений, в том числе и с нашей страной, во многом не получит права использовать свой голос. И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать ее голос на выборах&quot;.Об обвинениях со стороны Европы&quot;Мы слышим экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство&quot;.
Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявили в Кремле

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"С каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться. Это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", — сказал он.
По его словам, ситуация для Киева сейчас гораздо хуже по сравнению с весной 2022 года.
Другие заявления Пескова об Украине

  • Президент США Дональд Трамп сделал новые высказывания о конфликте после общения с Владимиром Зеленским — по всей видимости, под влиянием его видения.
  • Представитель Кремля назвал ошибочным утверждение о том, что ВСУ якобы могут что-то отвоевать:
"По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать".
  • Президент Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.
  • Глава МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем Марко Рубио доведет до американской стороны видение Москвы по ситуации на Украине.
  • Россия стремится налаживать сотрудничество с США, процесс нормализации отношений идет гораздо медленнее, чем хотелось бы.
О выборах в Молдавии

  • Москва не собирается влиять на парламентские выборы в республике.
  • Песков отметил линию президента Майи Санду на полное абстрагирование от России, хотя в стране много сторонников более сбалансированной политики:
"Часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений, в том числе и с нашей страной, во многом не получит права использовать свой голос. И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать ее голос на выборах".

Об обвинениях со стороны Европы

  • Российская военная авиация самым строгим образом соблюдает все правила полетов:
"Мы слышим экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство".

  • Все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны.
