Командование ВСУ обманом бросило рембатальон на передовую
Командование ВСУ обманом бросило рембатальон на передовую - РИА Новости, 24.09.2025
Командование ВСУ обманом бросило рембатальон на передовую
24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении отправило солдат ремонтного батальона на передовую под предлогом рытья окопов, почти все погибли, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В плен взят один военнослужащий 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Им оказался военнослужащий ремонтного батальона, которого командование обманом отправило на передовые позиции под предлогом рытья окопов для подразделений закрепления. С ним на позиции было еще четверо таких же, как он, все погибли", - сказал собеседник агентства.
