Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ обманом бросило рембатальон на передовую - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043902020.html
Командование ВСУ обманом бросило рембатальон на передовую
Командование ВСУ обманом бросило рембатальон на передовую - РИА Новости, 24.09.2025
Командование ВСУ обманом бросило рембатальон на передовую
Командование ВСУ на харьковском направлении отправило солдат ремонтного батальона на передовую под предлогом рытья окопов, почти все погибли, сообщили РИА... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T07:24:00+03:00
2025-09-24T07:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ec6577a4a9f48bfffe3d4e7c217882.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении отправило солдат ремонтного батальона на передовую под предлогом рытья окопов, почти все погибли, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В плен взят один военнослужащий 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Им оказался военнослужащий ремонтного батальона, которого командование обманом отправило на передовые позиции под предлогом рытья окопов для подразделений закрепления. С ним на позиции было еще четверо таких же, как он, все погибли", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_918c178e0ae00498f2db030c1eae5dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Командование ВСУ обманом бросило рембатальон на передовую

ВСУ обманом бросили рембатальон на передовую на Харьковском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении отправило солдат ремонтного батальона на передовую под предлогом рытья окопов, почти все погибли, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В плен взят один военнослужащий 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Им оказался военнослужащий ремонтного батальона, которого командование обманом отправило на передовые позиции под предлогом рытья окопов для подразделений закрепления. С ним на позиции было еще четверо таких же, как он, все погибли", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала