Рейтинг@Mail.ru
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 24.09.2025 (обновлено: 08:01 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года - РИА Новости, 24.09.2025
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года
Президент США Дональд Трамп является верным последователем идеологии древнефригийского царя Мидаса, который шел по жизни, превращая в золото все, к чему... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T08:00:00+03:00
2025-09-24T08:01:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
оон
нато
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043913884_0:100:1616:1009_1920x0_80_0_0_fe04cacbc1e37a2affd8c49ea584e5cc.jpg
Президент США Дональд Трамп является верным последователем идеологии древнефригийского царя Мидаса, который шел по жизни, превращая в золото все, к чему прикасается.Вчера лучший специалист по пошлинам и тарифам сделал целый ряд громких заявлений — на трибуне Генассамблеи ООН, на полях Генассамблеи ООН и даже личные соцсети Трампа на некоторое время стали напоминать луга Генассамблеи ООН. Международные, политические, военные и прочие обозреватели, естественно, увидели в этих заявлениях, как в разводах кофейной гущи, всевозможные знамения и предсказания вплоть до скорой мировой войны с ядерным уклоном, но их истинный смысл, как обычно, свелся к одному — к деньгам.Выступая на ГА ООН, Трамп заявил, что:— "он прибыл в ООН, чтобы протянуть руку американского лидерства тем, кто готов присоединиться к США в построении более безопасного мира". (Перевод: хотите крышу? Платите!)— "США готовы обеспечить любую страну доступными энергоресурсами, но торговля должна быть честной и взаимной". (Перевод: вы заплатите втридорога и за наш СПГ, и за доступ к рынку США).— "США готовы ввести серьезные пошлины против России, если та не согласится на прекращение конфликта на Украине". (Перевод: России это все равно, а остальные должны покупать газ и нефть в США).— "США готовы ввести новые пошлины против России и ее партнеров, если европейские страны примут аналогичные меры". (Перевод: я планирую сделать энергорынок ЕС своим личным вечнозеленым огородиком).Половина семиминутной пресс-конференции после встречи Трампа с Зеленским была также посвящена отказу от русской нефти, в связи с чем нужно "поговорить с Орбаном", так как "есть альтернативные пути". Как известно из "Словаря крылатых слов и выражений Дональда Трампа", "альтернативные пути" означают "лучше покупайте у нас". Также было упомянуто повышение военных расходов НАТО до 5% от ВВП и то, что теперь европейцы платят США за оружие "триллионы долларов".После рекламы американского оружия с СПГ в ООН Трамп сделал перерыв на бургер и просто оторвался в своей соцсети Truth Social: "Я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, чтобы сражаться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в прежних границах"; "С временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно"; "Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю. Это не делает России честь. На самом деле это скорее выставляет ее в роли "бумажного тигра"; "Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!".На этом месте может показаться, что у кого-то где-то тихо и плавно поехала черепица, прихватив за собой шифер, профнастил и рубероид. С учетом катастрофической ситуации в ВСУ с мобилизацией и резервами на фоне огромных невосполнимых потерь (что признается абсолютно всеми аналитическими ресурсами на Западе), экономической черной дыры на Украине и планомерного испепеления нашими войсками тамошней инфраструктуры, наступление нужного масштаба и мощи (и то без малейшей гарантии) может быть проведено только всеми армиями стран НАТО вместе взятыми на одном театре военных действий. Никакое количество западной техники и боеприпасов сами по себе даже квадратного сантиметра земли не вернут.Для справки: в рамках провалившегося контрнаступления лета 2023 года ВСУ смогли собрать боеготовую и полностью вооруженную группировку в 160 тысяч человек. Что стало с этими людьми, известно всем, а лучше всех об этом с благодарностью вспоминают бродячие собаки и черви.Сейчас ситуация еще менее благоволит наступательным мриям Киева, а гипотетические натовские полчища будут уничтожены уже совершенно небратским способом, причем вместе со своими странами и за морями-океанами. Это ясно всем, кроме прибалтов. Даже в Reuters написали незадолго до встречи Зеленского и Трампа, что "Украину не ждет никаких чудес".Так что нет, Трамп совсем о другом.Внимание на экран: "В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие в НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что считает нужным. Удачи всем!"Посыл простой: Россия — бумажный тигр; у Киева есть все шансы и возможности победить; для этого Европе нужна самая малюсенькая малость: со страшной силой покупать американское оружие.Трампа вполне устраивает текущий характер конфликта и успокаивающий звон золотых сольдо за каждый патрон, снаряд и танк. Именно поэтому США не поддержали антироссийское заявление Киева и ряда стран ЕС перед началом Cовбеза ООН по Украине: им не нужна эскалация, проще сидеть в стороне и крутить ручку кассы.Косплеить царя Мидаса — это очень увлекательно, но стоит помнить и то, что он чуть не умер от голода, потому что от его прикосновений в золото превращалась даже пища. У легенды про Мидаса был счастливый конец, потому что он отказался от своего дара, потому что стал обычным человеком.Так что у Трампа варианты еще есть, но времени — все меньше.
https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2042970691.html
https://ria.ru/20250923/zapad-2043522926.html
https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043913884_98:0:1549:1088_1920x0_80_0_0_cc20718a4167611436984afbb3e2ddee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, оон, нато, генеральная ассамблея оон, аналитика
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, ООН, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, Аналитика

Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Президент США Дональд Трамп является верным последователем идеологии древнефригийского царя Мидаса, который шел по жизни, превращая в золото все, к чему прикасается.
Вчера лучший специалист по пошлинам и тарифам сделал целый ряд громких заявлений — на трибуне Генассамблеи ООН, на полях Генассамблеи ООН и даже личные соцсети Трампа на некоторое время стали напоминать луга Генассамблеи ООН. Международные, политические, военные и прочие обозреватели, естественно, увидели в этих заявлениях, как в разводах кофейной гущи, всевозможные знамения и предсказания вплоть до скорой мировой войны с ядерным уклоном, но их истинный смысл, как обычно, свелся к одному — к деньгам.
Выступая на ГА ООН, Трамп заявил, что:
— "он прибыл в ООН, чтобы протянуть руку американского лидерства тем, кто готов присоединиться к США в построении более безопасного мира". (Перевод: хотите крышу? Платите!)
— "США готовы обеспечить любую страну доступными энергоресурсами, но торговля должна быть честной и взаимной". (Перевод: вы заплатите втридорога и за наш СПГ, и за доступ к рынку США).
— "США готовы ввести серьезные пошлины против России, если та не согласится на прекращение конфликта на Украине". (Перевод: России это все равно, а остальные должны покупать газ и нефть в США).
— "США готовы ввести новые пошлины против России и ее партнеров, если европейские страны примут аналогичные меры". (Перевод: я планирую сделать энергорынок ЕС своим личным вечнозеленым огородиком).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
У Зеленского назрели "трудные решения". Украинцам приготовиться
20 сентября, 08:00
Половина семиминутной пресс-конференции после встречи Трампа с Зеленским была также посвящена отказу от русской нефти, в связи с чем нужно "поговорить с Орбаном", так как "есть альтернативные пути". Как известно из "Словаря крылатых слов и выражений Дональда Трампа", "альтернативные пути" означают "лучше покупайте у нас". Также было упомянуто повышение военных расходов НАТО до 5% от ВВП и то, что теперь европейцы платят США за оружие "триллионы долларов".
После рекламы американского оружия с СПГ в ООН Трамп сделал перерыв на бургер и просто оторвался в своей соцсети Truth Social: "Я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, чтобы сражаться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в прежних границах"; "С временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно"; "Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю. Это не делает России честь. На самом деле это скорее выставляет ее в роли "бумажного тигра"; "Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!".
На этом месте может показаться, что у кого-то где-то тихо и плавно поехала черепица, прихватив за собой шифер, профнастил и рубероид. С учетом катастрофической ситуации в ВСУ с мобилизацией и резервами на фоне огромных невосполнимых потерь (что признается абсолютно всеми аналитическими ресурсами на Западе), экономической черной дыры на Украине и планомерного испепеления нашими войсками тамошней инфраструктуры, наступление нужного масштаба и мощи (и то без малейшей гарантии) может быть проведено только всеми армиями стран НАТО вместе взятыми на одном театре военных действий. Никакое количество западной техники и боеприпасов сами по себе даже квадратного сантиметра земли не вернут.
Для справки: в рамках провалившегося контрнаступления лета 2023 года ВСУ смогли собрать боеготовую и полностью вооруженную группировку в 160 тысяч человек. Что стало с этими людьми, известно всем, а лучше всех об этом с благодарностью вспоминают бродячие собаки и черви.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Запад, разделившийся в себе — уже не на две, а на три части
Вчера, 08:00
Сейчас ситуация еще менее благоволит наступательным мриям Киева, а гипотетические натовские полчища будут уничтожены уже совершенно небратским способом, причем вместе со своими странами и за морями-океанами. Это ясно всем, кроме прибалтов. Даже в Reuters написали незадолго до встречи Зеленского и Трампа, что "Украину не ждет никаких чудес".
Так что нет, Трамп совсем о другом.
Внимание на экран: "В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие в НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что считает нужным. Удачи всем!"
Посыл простой: Россия — бумажный тигр; у Киева есть все шансы и возможности победить; для этого Европе нужна самая малюсенькая малость: со страшной силой покупать американское оружие.
Трампа вполне устраивает текущий характер конфликта и успокаивающий звон золотых сольдо за каждый патрон, снаряд и танк. Именно поэтому США не поддержали антироссийское заявление Киева и ряда стран ЕС перед началом Cовбеза ООН по Украине: им не нужна эскалация, проще сидеть в стороне и крутить ручку кассы.
Косплеить царя Мидаса — это очень увлекательно, но стоит помнить и то, что он чуть не умер от голода, потому что от его прикосновений в золото превращалась даже пища. У легенды про Мидаса был счастливый конец, потому что он отказался от своего дара, потому что стал обычным человеком.
Так что у Трампа варианты еще есть, но времени — все меньше.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Опасный цирк Зеленского: Киев нашел способ втянуть Европу в войну с Россией
5 сентября, 08:00
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампООННАТОГенеральная Ассамблея ООНАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала