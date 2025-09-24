Украина оказалась в ситуации безденежья, пишут СМИ
Economist: Европа не сможет вернуть Украину к жизни в ситуации безденежья
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украина оказалась в ситуации безденежья, и Европа не сможет в одиночку вернуть её к жизни, пишет издание Economist со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
"Мы оказались в ситуации, когда нет денег... И у одной Европы нет денег, необходимых, чтобы вернуть нас к жизни", - заявил изданию чиновник.
СМИ: МВФ вскрыл многомиллиардный просчет Киева
12 сентября, 04:48
Как пишет издание, начало СВО "пробило брешь" в финансовом положении Украины. Отмечается, что в настоящее время Украина "живёт за счёт иностранной помощи".
"Даже по самым оптимистичным прогнозам, в следующем году дефицит составит 45 миллиардов долларов, что составляет почти четверть ВВП. В настоящее время обязательства Запада покрывают не более 27,4 миллиарда долларов", - пишет Economist.
Кроме того, издание называет перспективы членства Украины в Евросоюзе "иллюзорными", а прогресс по этому процессу - невзрачным.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.