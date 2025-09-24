https://ria.ru/20250924/ukraina-2043896061.html
В США рассказали о решении, которым Трамп обрек Украину на смерть
В США рассказали о решении, которым Трамп обрек Украину на смерть - РИА Новости, 24.09.2025
В США рассказали о решении, которым Трамп обрек Украину на смерть
Президент США Дональд Трамп обрек Украину на гибель, решив сделать заявление о ее возможности вернуть потерянные территории, сообщил отставной офицер разведки... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T05:56:00+03:00
2025-09-24T05:56:00+03:00
2025-09-24T12:19:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
скотт риттер
нато
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043851508_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d7828cfeb95561ffb676861a30856db.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрек Украину на гибель, решив сделать заявление о ее возможности вернуть потерянные территории, сообщил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в интервью блогеру Андрю Наполитано на YouTube.“Он обрек Украину на смерть. Более того, он обрек европейскую экономику на крах, а НАТО — на то, чтобы стать еще большим “бумажным тигром”, неспособным оправдать чьи-либо ожидания или выполнить взятые на себя обязательства”, — отметил эксперт.Таким образом, считает Риттер, американский лидер решил умыть руки в этом конфликте.По сводкам Минобороны, всего за прошлую неделю ВСУ потеряли до 16 155 военнослужащих. Помимо этого, Киев остался без 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок, а также 179 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2042970691.html
https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043851508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef49d87f877750a2fad9708ad5cca67b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, скотт риттер, нато, youtube, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Скотт Риттер, НАТО, YouTube, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
В США рассказали о решении, которым Трамп обрек Украину на смерть
Риттер: Трамп обрек Украину на смерть, заявив, что Киев может вернуть территории