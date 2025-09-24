Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о решении, которым Трамп обрек Украину на смерть - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:56 24.09.2025 (обновлено: 12:19 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043896061.html
В США рассказали о решении, которым Трамп обрек Украину на смерть
В США рассказали о решении, которым Трамп обрек Украину на смерть - РИА Новости, 24.09.2025
В США рассказали о решении, которым Трамп обрек Украину на смерть
Президент США Дональд Трамп обрек Украину на гибель, решив сделать заявление о ее возможности вернуть потерянные территории, сообщил отставной офицер разведки... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T05:56:00+03:00
2025-09-24T12:19:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
скотт риттер
нато
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043851508_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d7828cfeb95561ffb676861a30856db.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрек Украину на гибель, решив сделать заявление о ее возможности вернуть потерянные территории, сообщил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в интервью блогеру Андрю Наполитано на YouTube.“Он обрек Украину на смерть. Более того, он обрек европейскую экономику на крах, а НАТО — на то, чтобы стать еще большим “бумажным тигром”, неспособным оправдать чьи-либо ожидания или выполнить взятые на себя обязательства”, — отметил эксперт.Таким образом, считает Риттер, американский лидер решил умыть руки в этом конфликте.По сводкам Минобороны, всего за прошлую неделю ВСУ потеряли до 16 155 военнослужащих. Помимо этого, Киев остался без 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок, а также 179 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2042970691.html
https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043851508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef49d87f877750a2fad9708ad5cca67b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, скотт риттер, нато, youtube, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Скотт Риттер, НАТО, YouTube, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
В США рассказали о решении, которым Трамп обрек Украину на смерть

Риттер: Трамп обрек Украину на смерть, заявив, что Киев может вернуть территории

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрек Украину на гибель, решив сделать заявление о ее возможности вернуть потерянные территории, сообщил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в интервью блогеру Андрю Наполитано на YouTube.

Во вторник хозяин Белого дома выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли

“Он обрек Украину на смерть. Более того, он обрек европейскую экономику на крах, а НАТО — на то, чтобы стать еще большим “бумажным тигром”, неспособным оправдать чьи-либо ожидания или выполнить взятые на себя обязательства”, — отметил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
У Зеленского назрели "трудные решения". Украинцам приготовиться
20 сентября, 08:00
Таким образом, считает Риттер, американский лидер решил умыть руки в этом конфликте.
По сводкам Минобороны, всего за прошлую неделю ВСУ потеряли до 16 155 военнослужащих. Помимо этого, Киев остался без 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок, а также 179 орудий полевой артиллерии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Опасный цирк Зеленского: Киев нашел способ втянуть Европу в войну с Россией
5 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАДональд ТрампСкотт РиттерНАТОYouTubeЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала