В США рассказали о решении, которым Трамп обрек Украину на смерть

2025-09-24T05:56:00+03:00

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрек Украину на гибель, решив сделать заявление о ее возможности вернуть потерянные территории, сообщил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в интервью блогеру Андрю Наполитано на YouTube.“Он обрек Украину на смерть. Более того, он обрек европейскую экономику на крах, а НАТО — на то, чтобы стать еще большим “бумажным тигром”, неспособным оправдать чьи-либо ожидания или выполнить взятые на себя обязательства”, — отметил эксперт.Таким образом, считает Риттер, американский лидер решил умыть руки в этом конфликте.По сводкам Минобороны, всего за прошлую неделю ВСУ потеряли до 16 155 военнослужащих. Помимо этого, Киев остался без 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок, а также 179 орудий полевой артиллерии.

