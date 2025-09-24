https://ria.ru/20250924/ukraina-2043892152.html
Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области
2025-09-24T04:50:00+03:00
2025-09-24T04:50:00+03:00
2025-09-24T10:12:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Украины ненавидят сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) ВСУ, рассказала РИА Новости жительница Киевской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. "Да, можно сказать, что ТЦК ненавидят. Вы можете посмотреть на всё, что сейчас происходит в стране, и то, как люди к ним относятся. Вот возьмите, знаете, всё негативное, что можно сказать про армию, про властей, объедините, и у вас получится ТЦК", - сказала собеседница агентства. По ее мнению, общество к "бунту" и к физическому устранению патрулей ТЦК. "Общество готово к бунту, кажется, будто случится что-то такое страшное, население просто начнёт убивать этих людей. Я не знаю, что будет, но это бесчеловечно, то, что они делают, это аморально... Но у людей ненависть, они ненавидят ТЦК", - сказала жительница Киевской области. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
