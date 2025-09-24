Рейтинг@Mail.ru
Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 24.09.2025 (обновлено: 10:12 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043892152.html
Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области
Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области - РИА Новости, 24.09.2025
Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области
Жители Украины ненавидят сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) ВСУ, рассказала РИА Новости жительница... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T04:50:00+03:00
2025-09-24T10:12:00+03:00
в мире
украина
киевская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032862539_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_77689cf67aa021bc939d96441f074f3c.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Украины ненавидят сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) ВСУ, рассказала РИА Новости жительница Киевской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. "Да, можно сказать, что ТЦК ненавидят. Вы можете посмотреть на всё, что сейчас происходит в стране, и то, как люди к ним относятся. Вот возьмите, знаете, всё негативное, что можно сказать про армию, про властей, объедините, и у вас получится ТЦК", - сказала собеседница агентства. По ее мнению, общество к "бунту" и к физическому устранению патрулей ТЦК. "Общество готово к бунту, кажется, будто случится что-то такое страшное, население просто начнёт убивать этих людей. Я не знаю, что будет, но это бесчеловечно, то, что они делают, это аморально... Но у людей ненависть, они ненавидят ТЦК", - сказала жительница Киевской области. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250922/chat-2043428042.html
https://ria.ru/20250909/vsu-2040622548.html
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032862539_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55da939eecf7f23b90eeb46835664f7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины
Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области

На Украине признались, что ненавидят сотрудников ТЦК и готовы к бунту

© Getty Images / AnadoluСотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Getty Images / Anadolu
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Украины ненавидят сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) ВСУ, рассказала РИА Новости жительница Киевской области.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот прямо из ТЦК
22 сентября, 03:50
"Да, можно сказать, что ТЦК ненавидят. Вы можете посмотреть на всё, что сейчас происходит в стране, и то, как люди к ним относятся. Вот возьмите, знаете, всё негативное, что можно сказать про армию, про властей, объедините, и у вас получится ТЦК", - сказала собеседница агентства.
По ее мнению, общество к "бунту" и к физическому устранению патрулей ТЦК.
"Общество готово к бунту, кажется, будто случится что-то такое страшное, население просто начнёт убивать этих людей. Я не знаю, что будет, но это бесчеловечно, то, что они делают, это аморально... Но у людей ненависть, они ненавидят ТЦК", - сказала жительница Киевской области.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Украинский военный раскрыл размер взяток, которые берут в ТЦК
9 сентября, 11:07
 
В миреУкраинаКиевская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала