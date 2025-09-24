https://ria.ru/20250924/ukraina-2043892152.html

Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области

Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области - РИА Новости, 24.09.2025

Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области

Жители Украины ненавидят сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) ВСУ, рассказала РИА Новости жительница... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T04:50:00+03:00

2025-09-24T04:50:00+03:00

2025-09-24T10:12:00+03:00

в мире

украина

киевская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032862539_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_77689cf67aa021bc939d96441f074f3c.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Украины ненавидят сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) ВСУ, рассказала РИА Новости жительница Киевской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. "Да, можно сказать, что ТЦК ненавидят. Вы можете посмотреть на всё, что сейчас происходит в стране, и то, как люди к ним относятся. Вот возьмите, знаете, всё негативное, что можно сказать про армию, про властей, объедините, и у вас получится ТЦК", - сказала собеседница агентства. По ее мнению, общество к "бунту" и к физическому устранению патрулей ТЦК. "Общество готово к бунту, кажется, будто случится что-то такое страшное, население просто начнёт убивать этих людей. Я не знаю, что будет, но это бесчеловечно, то, что они делают, это аморально... Но у людей ненависть, они ненавидят ТЦК", - сказала жительница Киевской области. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250922/chat-2043428042.html

https://ria.ru/20250909/vsu-2040622548.html

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киевская область, вооруженные силы украины