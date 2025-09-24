https://ria.ru/20250924/ukraina-2043892002.html

СБУ объявила в розыск судью Южного окружного военного суда

СБУ объявила в розыск судью Южного окружного военного суда - РИА Новости, 24.09.2025

СБУ объявила в розыск судью Южного окружного военного суда

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск судью Южного окружного военного суда (Ростов-на-Дону) Константина Простова, следует из данных украинских... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T04:47:00+03:00

2025-09-24T04:47:00+03:00

2025-09-24T04:47:00+03:00

в мире

россия

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск судью Южного окружного военного суда (Ростов-на-Дону) Константина Простова, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. По информации спецслужбы, Простов скрывается от органов судебного следствия с июня текущего года. СБУ ему вменяет статью "Нарушение законов и обычаев войны". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20250916/ukraina-2042133385.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, служба безопасности украины