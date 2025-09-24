https://ria.ru/20250924/ukraina-2043892002.html
СБУ объявила в розыск судью Южного окружного военного суда
СБУ объявила в розыск судью Южного окружного военного суда - РИА Новости, 24.09.2025
СБУ объявила в розыск судью Южного окружного военного суда
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск судью Южного окружного военного суда (Ростов-на-Дону) Константина Простова, следует из данных украинских... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T04:47:00+03:00
2025-09-24T04:47:00+03:00
2025-09-24T04:47:00+03:00
в мире
россия
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск судью Южного окружного военного суда (Ростов-на-Дону) Константина Простова, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. По информации спецслужбы, Простов скрывается от органов судебного следствия с июня текущего года. СБУ ему вменяет статью "Нарушение законов и обычаев войны". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20250916/ukraina-2042133385.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, служба безопасности украины
В мире, Россия, Служба безопасности Украины
СБУ объявила в розыск судью Южного окружного военного суда
СБУ объявила в розыск судью Южного окружного военного суда Константина Простова