СБУ объявила в розыск судью Южного окружного военного суда - РИА Новости, 24.09.2025
04:47 24.09.2025
СБУ объявила в розыск судью Южного окружного военного суда
в мире
россия
служба безопасности украины
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск судью Южного окружного военного суда (Ростов-на-Дону) Константина Простова, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. По информации спецслужбы, Простов скрывается от органов судебного следствия с июня текущего года. СБУ ему вменяет статью "Нарушение законов и обычаев войны". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
в мире, россия, служба безопасности украины
В мире, Россия, Служба безопасности Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск судью Южного окружного военного суда (Ростов-на-Дону) Константина Простова, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.
По информации спецслужбы, Простов скрывается от органов судебного следствия с июня текущего года. СБУ ему вменяет статью "Нарушение законов и обычаев войны".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
