"Запутались и заврались". Россия высказалась в ООН о конфликте с Украиной
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выступил на заседании Совбеза ООН и сделал серию заявлений о конфликте с Украиной. Главное — в материале РИА Новости.
"Всем нам сегодня понятно, что ЕС и НАТО сильно влипли с антироссийским украинским проектом. Запутались и заврались, и не очень представляют, как выпутаться из ситуации, в которую сами себя загнали".
- Брюссель бессознательно раскручивает маховик войны и создает из России образ врага:
"Так называемые европейские демократии этому рукоплещут, безосновательно утверждая, что Россия якобы хочет растоптать идентичность украинскую. У нас никогда не было такой задачи. Это огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком".
- Европа хочет, чтобы Совбез ООН жил в параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, она не пытается присоединиться к усилиям, нацеленным на достижение мира.
- Оптимальный формат для этого — переговорная площадка в Стамбуле:
"Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко".
Во вторник в Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.