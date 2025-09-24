https://ria.ru/20250924/ukraina-2043876277.html

"Запутались и заврались". Россия высказалась в ООН о конфликте с Украиной

"Запутались и заврались". Россия высказалась в ООН о конфликте с Украиной - РИА Новости, 24.09.2025

"Запутались и заврались". Россия высказалась в ООН о конфликте с Украиной

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выступил на заседании Совбеза ООН и сделал серию заявлений о конфликте с Украиной. Главное — в материале... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T01:05:00+03:00

2025-09-24T01:05:00+03:00

2025-09-24T12:27:00+03:00

украина

россия

оон

стамбул

в мире

брюссель

европа

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043981165_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ec2160aebb38846186f668fdf61f4188.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выступил на заседании Совбеза ООН и сделал серию заявлений о конфликте с Украиной. Главное — в материале РИА Новости."Всем нам сегодня понятно, что ЕС и НАТО сильно влипли с антироссийским украинским проектом. Запутались и заврались, и не очень представляют, как выпутаться из ситуации, в которую сами себя загнали"."Так называемые европейские демократии этому рукоплещут, безосновательно утверждая, что Россия якобы хочет растоптать идентичность украинскую. У нас никогда не было такой задачи. Это огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком"."Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко".Во вторник в Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.

https://ria.ru/20250923/oon-2043866687.html

https://ria.ru/20250923/tramp-2043826407.html

украина

россия

стамбул

брюссель

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, оон, стамбул, в мире, брюссель, европа, нато, евросоюз, сергей лавров