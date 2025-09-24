Рейтинг@Mail.ru
"Запутались и заврались". Россия высказалась в ООН о конфликте с Украиной
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 24.09.2025 (обновлено: 12:27 24.09.2025)
"Запутались и заврались". Россия высказалась в ООН о конфликте с Украиной
"Запутались и заврались". Россия высказалась в ООН о конфликте с Украиной - РИА Новости, 24.09.2025
"Запутались и заврались". Россия высказалась в ООН о конфликте с Украиной
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выступил на заседании Совбеза ООН и сделал серию заявлений о конфликте с Украиной. Главное — в материале... РИА Новости, 24.09.2025
украина
россия
оон
стамбул
в мире
брюссель
европа
нато
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выступил на заседании Совбеза ООН и сделал серию заявлений о конфликте с Украиной. Главное — в материале РИА Новости.&quot;Всем нам сегодня понятно, что ЕС и НАТО сильно влипли с антироссийским украинским проектом. Запутались и заврались, и не очень представляют, как выпутаться из ситуации, в которую сами себя загнали&quot;."Так называемые европейские демократии этому рукоплещут, безосновательно утверждая, что Россия якобы хочет растоптать идентичность украинскую. У нас никогда не было такой задачи. Это огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком"."Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко".Во вторник в Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.
украина
россия
стамбул
брюссель
европа
украина, россия, оон, стамбул, в мире, брюссель, европа, нато, евросоюз, сергей лавров
Украина, Россия, ООН, Стамбул, В мире, Брюссель, Европа, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров

"Запутались и заврались". Россия высказалась в ООН о конфликте с Украиной

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. 23 сентября 2025
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. 23 сентября 2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выступил на заседании Совбеза ООН и сделал серию заявлений о конфликте с Украиной. Главное — в материале РИА Новости.
«

"Всем нам сегодня понятно, что ЕС и НАТО сильно влипли с антироссийским украинским проектом. Запутались и заврались, и не очень представляют, как выпутаться из ситуации, в которую сами себя загнали".

Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
Первый зампостпреда при ООН
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине. 23 сентября 2025
США не присоединились к антироссийскому заявлению перед началом Совбеза ООН
Вчера, 23:20
Вчера, 23:20
  • Брюссель бессознательно раскручивает маховик войны и создает из России образ врага:
«
"Так называемые европейские демократии этому рукоплещут, безосновательно утверждая, что Россия якобы хочет растоптать идентичность украинскую. У нас никогда не было такой задачи. Это огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком".
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
Первый зампостпреда при ООН
  • Европа хочет, чтобы Совбез ООН жил в параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, она не пытается присоединиться к усилиям, нацеленным на достижение мира.
  • Оптимальный формат для этого — переговорная площадка в Стамбуле:
«
"Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко".
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
Первый зампостпреда при ООН
Во вторник в Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.
LIVE: 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Об Украине и Европе, "катящейся в ад". Что обсудили на Генассамблее ООН
Вчера, 20:02
Вчера, 20:02
 
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, ООН, Стамбул, В мире, Брюссель, Европа, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров: биография министра иностранных дел России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
