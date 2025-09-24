https://ria.ru/20250924/ukraina-2043875610.html
Россия не пыталась растоптать украинскую идентичность, заявил Полянский
Россия не пыталась растоптать украинскую идентичность, заявил Полянский - РИА Новости, 24.09.2025
Россия не пыталась растоптать украинскую идентичность, заявил Полянский
РФ никогда не пыталась "растоптать" украинскую идентичность, "это огромная наглая ложь", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T00:56:00+03:00
2025-09-24T00:56:00+03:00
2025-09-24T00:56:00+03:00
в мире
россия
дмитрий полянский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 24 сен – РИА Новости. РФ никогда не пыталась "растоптать" украинскую идентичность, "это огромная наглая ложь", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Так называемые европейские демократии этому рукоплещут, безосновательно утверждая, что Россия якобы хочет растоптать идентичность украинскую. У нас никогда не было такой задачи. Это огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250924/evropa-2043875456.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
Россия не пыталась растоптать украинскую идентичность, заявил Полянский
Полянский назвал заявления о попытках растоптать украинскую идентичность ложью