Россия не пыталась растоптать украинскую идентичность, заявил Полянский

РФ никогда не пыталась "растоптать" украинскую идентичность, "это огромная наглая ложь", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 24.09.2025

в мире

россия

дмитрий полянский

оон

ООН, 24 сен – РИА Новости. РФ никогда не пыталась "растоптать" украинскую идентичность, "это огромная наглая ложь", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Так называемые европейские демократии этому рукоплещут, безосновательно утверждая, что Россия якобы хочет растоптать идентичность украинскую. У нас никогда не было такой задачи. Это огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.

