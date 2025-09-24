Рейтинг@Mail.ru
Россия не пыталась растоптать украинскую идентичность, заявил Полянский - РИА Новости, 24.09.2025
00:56 24.09.2025
Россия не пыталась растоптать украинскую идентичность, заявил Полянский
РФ никогда не пыталась "растоптать" украинскую идентичность, "это огромная наглая ложь", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен – РИА Новости. РФ никогда не пыталась "растоптать" украинскую идентичность, "это огромная наглая ложь", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Так называемые европейские демократии этому рукоплещут, безосновательно утверждая, что Россия якобы хочет растоптать идентичность украинскую. У нас никогда не было такой задачи. Это огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
в мире, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
Россия не пыталась растоптать украинскую идентичность, заявил Полянский

Полянский назвал заявления о попытках растоптать украинскую идентичность ложью

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 24 сен – РИА Новости. РФ никогда не пыталась "растоптать" украинскую идентичность, "это огромная наглая ложь", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Так называемые европейские демократии этому рукоплещут, безосновательно утверждая, что Россия якобы хочет растоптать идентичность украинскую. У нас никогда не было такой задачи. Это огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Полянский обвинил Брюссель в создании из России образа врага
В миреРоссияДмитрий ПолянскийООН
 
 
