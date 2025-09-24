https://ria.ru/20250924/ukaz-2044054702.html
Путин подписал указы об индексации зарплат главы СК и генпрокурора
Путин подписал указы об индексации зарплат главы СК и генпрокурора
2025-09-24T15:51:00+03:00
политика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы об индексации с 1 октября зарплат председателя Следственного комитета РФ и генпрокурора РФ на 7,6%, соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов."В соответствии с Указом президента РФ от 14 января 2011 года № 40 "Об оплате труда председателя Следственного комитета Российской Федерации" постановляю: 1. Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета Российской Федерации. Правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа", - говорится в документе.Другим указом президент постановил увеличить с 1 октября в 1,076 раза денежное вознаграждение генпрокуратура РФ.
россия
Новости
ru-RU
политика, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин
Путин подписал указы об индексации зарплат главы СК и генпрокурора
