Путин подписал указы об индексации зарплат главы СК и генпрокурора

2025-09-24T15:51:00+03:00

политика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы об индексации с 1 октября зарплат председателя Следственного комитета РФ и генпрокурора РФ на 7,6%, соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов."В соответствии с Указом президента РФ от 14 января 2011 года № 40 "Об оплате труда председателя Следственного комитета Российской Федерации" постановляю: 1. Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета Российской Федерации. Правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа", - говорится в документе.Другим указом президент постановил увеличить с 1 октября в 1,076 раза денежное вознаграждение генпрокуратура РФ.

россия

