Путин подписал указы об индексации зарплат главы СК и генпрокурора
15:51 24.09.2025 (обновлено: 15:59 24.09.2025)
Путин подписал указы об индексации зарплат главы СК и генпрокурора
Путин подписал указы об индексации зарплат главы СК и генпрокурора
политика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы об индексации с 1 октября зарплат председателя Следственного комитета РФ и генпрокурора РФ на 7,6%, соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов."В соответствии с Указом президента РФ от 14 января 2011 года № 40 "Об оплате труда председателя Следственного комитета Российской Федерации" постановляю: 1. Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета Российской Федерации. Правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа", - говорится в документе.Другим указом президент постановил увеличить с 1 октября в 1,076 раза денежное вознаграждение генпрокуратура РФ.
россия
политика, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин
Политика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы об индексации с 1 октября зарплат председателя Следственного комитета РФ и генпрокурора РФ на 7,6%, соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с Указом президента РФ от 14 января 2011 года № 40 "Об оплате труда председателя Следственного комитета Российской Федерации" постановляю: 1. Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета Российской Федерации. Правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа", - говорится в документе.
Другим указом президент постановил увеличить с 1 октября в 1,076 раза денежное вознаграждение генпрокуратура РФ.
Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов
Вчера, 15:21
 
Политика Россия Следственный комитет России (СК РФ) Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала