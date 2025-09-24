Латвийский депутат заявил об угрозах в свой адрес от украинцев
Латвийский депутат Росликов заявил об угрозах в свой адрес со стороны украинцев
© Фото : соцсети депутатаАлексей Росликов
© Фото : соцсети депутата
Алексей Росликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экс-депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого спецслужбы Латвии завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, заявил, что получил по телефону угрозы от украинцев в свой адрес, а также в адрес своей семьи и подготовит по этому поводу заявление в силовые структуры.
"Сегодня получил угрозы (по телефону) на украинском языке в адрес себя и своей семьи. Подготовлю заявление в силовые структуры - разобраться! Звонили люди, которые находятся на территории Латвии. Подчеркиваю, что ни один человек, получивший убежище в стране, не имеет право угрожать гражданину страны, в которую он прибыл как беженец. Подобные действия должны пресекаться моментально и жестко", - написал Росликов в Telegram-канале.
СГБ Латвии 9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни. 16 июня Росликов был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В сентябре его остановили на дороге и обыскали автомобиль.
На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.