ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ в районе завода в Чугуеве

ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ в районе завода в Чугуеве

2025-09-24T08:43:00+03:00

ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Удары нанесены в районе завода топливной аппаратуры в Чугуеве Харьковской области, где размещена инфраструктура ВСУ, тем самым нарушена цепочка снабжения и ремонта бронетехники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Агентура сопротивления сообщает о прилёте двух "гераней" в районе завода топливной аппаратуры в Чугуеве. Там базируется военная инфраструктура — склады и ремонтные мощности. Речь идет о нарушении цепочки снабжения и ремонта для бронетехники и машин ВСУ… Подобные заводы работают "на передок", и их быстро не восстановить", - сообщил Лебедев. Украинские СМИ вечером и ночью сообщали о мощных взрывах в Харькове и пригороде.

