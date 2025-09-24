Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ в районе завода в Чугуеве - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:43 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/udary-2043908988.html
ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ в районе завода в Чугуеве
ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ в районе завода в Чугуеве - РИА Новости, 24.09.2025
ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ в районе завода в Чугуеве
Удары нанесены в районе завода топливной аппаратуры в Чугуеве Харьковской области, где размещена инфраструктура ВСУ, тем самым нарушена цепочка снабжения и... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T08:43:00+03:00
2025-09-24T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
чугуев
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Удары нанесены в районе завода топливной аппаратуры в Чугуеве Харьковской области, где размещена инфраструктура ВСУ, тем самым нарушена цепочка снабжения и ремонта бронетехники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Агентура сопротивления сообщает о прилёте двух "гераней" в районе завода топливной аппаратуры в Чугуеве. Там базируется военная инфраструктура — склады и ремонтные мощности. Речь идет о нарушении цепочки снабжения и ремонта для бронетехники и машин ВСУ… Подобные заводы работают "на передок", и их быстро не восстановить", - сообщил Лебедев. Украинские СМИ вечером и ночью сообщали о мощных взрывах в Харькове и пригороде.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чугуев
харьковская область
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лебедев, чугуев, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Чугуев, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ в районе завода в Чугуеве

ВС РФ нанесли удары в районе завода в Чугуеве, где размещена инфраструктура ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Удары нанесены в районе завода топливной аппаратуры в Чугуеве Харьковской области, где размещена инфраструктура ВСУ, тем самым нарушена цепочка снабжения и ремонта бронетехники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Агентура сопротивления сообщает о прилёте двух "гераней" в районе завода топливной аппаратуры в Чугуеве. Там базируется военная инфраструктура — склады и ремонтные мощности. Речь идет о нарушении цепочки снабжения и ремонта для бронетехники и машин ВСУ… Подобные заводы работают "на передок", и их быстро не восстановить", - сообщил Лебедев.
Украинские СМИ вечером и ночью сообщали о мощных взрывах в Харькове и пригороде.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевЧугуевХарьковская областьХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала