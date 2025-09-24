https://ria.ru/20250924/turtsiya-2044129786.html
Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Москва и Анкара намерены укрепить сотрудничество в экономической и культурной сферах: стороны подписали новую программу взаимодействия на 2026–2029 годы, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Турции. Делегация правительства Москвы во главе с министром и руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым совершила рабочий визит в Анкару. "Во вторник Черемин встретился с мэром турецкой столицы Мансуром Явашем. По итогам переговоров подписана программа сотрудничества между правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2026–2029 годы. Москва и Анкара поддерживают статус городов-побратимов с 1992 года", - сообщили в посольстве РФ. В тот же день в Торговой палате Анкары прошла конференция "Москва – Анкара. Новый этап партнёрства" с участием представителей деловых кругов двух стран. Культурная программа визита включала концерт джазового коллектива Вячеслава Эйленкрига и открытие фотовыставки "Современная Москва". С приветственным словом к гостям обратился временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов. В среду Черемин посетил Аллею дружбы Москвы и Анкары, расположенную в одном из центральных парков города, где обсудил с местными властями планы её благоустройства, уточнили в диппредставительстве.
