Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы - РИА Новости, 24.09.2025
19:23 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/turtsiya-2044129786.html
Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы
2025-09-24T19:23:00+03:00
2025-09-24T19:23:00+03:00
© Flickr / Dennis JarvisВид Анкары
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Москва и Анкара намерены укрепить сотрудничество в экономической и культурной сферах: стороны подписали новую программу взаимодействия на 2026–2029 годы, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Турции.
Делегация правительства Москвы во главе с министром и руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым совершила рабочий визит в Анкару.
"Во вторник Черемин встретился с мэром турецкой столицы Мансуром Явашем. По итогам переговоров подписана программа сотрудничества между правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2026–2029 годы. Москва и Анкара поддерживают статус городов-побратимов с 1992 года", - сообщили в посольстве РФ.
В тот же день в Торговой палате Анкары прошла конференция "Москва – Анкара. Новый этап партнёрства" с участием представителей деловых кругов двух стран.
Культурная программа визита включала концерт джазового коллектива Вячеслава Эйленкрига и открытие фотовыставки "Современная Москва". С приветственным словом к гостям обратился временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.
В среду Черемин посетил Аллею дружбы Москвы и Анкары, расположенную в одном из центральных парков города, где обсудил с местными властями планы её благоустройства, уточнили в диппредставительстве.
