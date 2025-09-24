https://ria.ru/20250924/turtsiya-2044129786.html

Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы

Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы - РИА Новости, 24.09.2025

Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы

Москва и Анкара намерены укрепить сотрудничество в экономической и культурной сферах: стороны подписали новую программу взаимодействия на 2026–2029 годы,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T19:23:00+03:00

2025-09-24T19:23:00+03:00

2025-09-24T19:23:00+03:00

в мире

анкара (провинция)

москва

турция

сергей черемин

алексей иванов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129767/73/1297677352_0:122:1024:698_1920x0_80_0_0_86bc4278a10ac06c7cf041eed0f0a451.jpg

АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Москва и Анкара намерены укрепить сотрудничество в экономической и культурной сферах: стороны подписали новую программу взаимодействия на 2026–2029 годы, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Турции. Делегация правительства Москвы во главе с министром и руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым совершила рабочий визит в Анкару. "Во вторник Черемин встретился с мэром турецкой столицы Мансуром Явашем. По итогам переговоров подписана программа сотрудничества между правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2026–2029 годы. Москва и Анкара поддерживают статус городов-побратимов с 1992 года", - сообщили в посольстве РФ. В тот же день в Торговой палате Анкары прошла конференция "Москва – Анкара. Новый этап партнёрства" с участием представителей деловых кругов двух стран. Культурная программа визита включала концерт джазового коллектива Вячеслава Эйленкрига и открытие фотовыставки "Современная Москва". С приветственным словом к гостям обратился временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов. В среду Черемин посетил Аллею дружбы Москвы и Анкары, расположенную в одном из центральных парков города, где обсудил с местными властями планы её благоустройства, уточнили в диппредставительстве.

https://ria.ru/20250923/erdogan-2043837660.html

https://ria.ru/20250923/turtsija-2043707546.html

анкара (провинция)

москва

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анкара (провинция), москва, турция, сергей черемин, алексей иванов