В Туапсе жителей призвали покинуть прибрежную часть города

2025-09-24T17:12:00+03:00
2025-09-24T17:12:00+03:00
2025-09-24T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
туапсе
новороссийск
сергей бойко
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Жителей Туапсинского округа Кубани призвали покинуть прибрежную часть города и Центральную площадь на фоне угрозы атаки дронов ВСУ, сообщил глава округа Сергей Бойко.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, как сообщала мэрия Новороссийска, пострадали восемь человек, еще двое погибли."Уважаемые туапсинцы и гости округа! Убедительная просьба! Покиньте прибрежную часть города и Центральную площадь", - написал Бойко в Telegram-канале.
