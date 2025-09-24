https://ria.ru/20250924/tuapse-2044086845.html

В Туапсе жителей призвали покинуть прибрежную часть города

2025-09-24T17:12:00+03:00

2025-09-24T17:12:00+03:00

2025-09-24T17:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

туапсе

новороссийск

сергей бойко

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Жителей Туапсинского округа Кубани призвали покинуть прибрежную часть города и Центральную площадь на фоне угрозы атаки дронов ВСУ, сообщил глава округа Сергей Бойко.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, как сообщала мэрия Новороссийска, пострадали восемь человек, еще двое погибли."Уважаемые туапсинцы и гости округа! Убедительная просьба! Покиньте прибрежную часть города и Центральную площадь", - написал Бойко в Telegram-канале.

туапсе

новороссийск

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туапсе, новороссийск, сергей бойко, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины