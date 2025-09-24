https://ria.ru/20250924/tsb-2044072377.html

ЦБ оценил сберегательную активность россиян

ЦБ оценил сберегательную активность россиян - РИА Новости, 24.09.2025

ЦБ оценил сберегательную активность россиян

Сберегательная активность россиян остается вблизи исторического максимума, несмотря на снижение депозитных ставок, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T16:32:00+03:00

2025-09-24T16:32:00+03:00

2025-09-24T16:32:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40150/53/401505363_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_f725afbc46c5eb62b9e75d70e036b9b3.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сберегательная активность россиян остается вблизи исторического максимума, несмотря на снижение депозитных ставок, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Сберегательная активность остается вблизи исторического максимума. Жесткие денежно-кредитные условия будут обеспечивать сбалансированный рост кредитования и поддерживать высокую сберегательную активность", - сказано в материалах. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Указывается, что несмотря на снижение депозитных ставок, сберегательная активность не снизилась, на это указывает в том числе сохранение высокой доли срочных депозитов в общем объеме депозитов населения. "Депозитные ставки значительно превышали фактическую и ожидаемую инфляцию, что обеспечивало привлекательность размещения средств на вкладах. Рост доходов позволял населению увеличивать как потребление, так и объем сбережений", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044001775.html

https://ria.ru/20250923/tsb-2043823236.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), россия, экономика