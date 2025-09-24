https://ria.ru/20250924/tsb-2044072377.html
ЦБ оценил сберегательную активность россиян
Сберегательная активность россиян остается вблизи исторического максимума, несмотря на снижение депозитных ставок, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:32:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сберегательная активность россиян остается вблизи исторического максимума, несмотря на снижение депозитных ставок, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Сберегательная активность остается вблизи исторического максимума. Жесткие денежно-кредитные условия будут обеспечивать сбалансированный рост кредитования и поддерживать высокую сберегательную активность", - сказано в материалах. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Указывается, что несмотря на снижение депозитных ставок, сберегательная активность не снизилась, на это указывает в том числе сохранение высокой доли срочных депозитов в общем объеме депозитов населения. "Депозитные ставки значительно превышали фактическую и ожидаемую инфляцию, что обеспечивало привлекательность размещения средств на вкладах. Рост доходов позволял населению увеличивать как потребление, так и объем сбережений", - подчеркивается в документе.
