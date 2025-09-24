Рейтинг@Mail.ru
ЦБ оценил сберегательную активность россиян - РИА Новости, 24.09.2025
16:32 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/tsb-2044072377.html
ЦБ оценил сберегательную активность россиян
ЦБ оценил сберегательную активность россиян
Сберегательная активность россиян остается вблизи исторического максимума, несмотря на снижение депозитных ставок, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сберегательная активность россиян остается вблизи исторического максимума, несмотря на снижение депозитных ставок, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Сберегательная активность остается вблизи исторического максимума. Жесткие денежно-кредитные условия будут обеспечивать сбалансированный рост кредитования и поддерживать высокую сберегательную активность", - сказано в материалах. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Указывается, что несмотря на снижение депозитных ставок, сберегательная активность не снизилась, на это указывает в том числе сохранение высокой доли срочных депозитов в общем объеме депозитов населения. "Депозитные ставки значительно превышали фактическую и ожидаемую инфляцию, что обеспечивало привлекательность размещения средств на вкладах. Рост доходов позволял населению увеличивать как потребление, так и объем сбережений", - подчеркивается в документе.
ЦБ оценил сберегательную активность россиян

ЦБ: сберегательная активность россиян остается вблизи исторического максимума

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сберегательная активность россиян остается вблизи исторического максимума, несмотря на снижение депозитных ставок, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Сберегательная активность остается вблизи исторического максимума. Жесткие денежно-кредитные условия будут обеспечивать сбалансированный рост кредитования и поддерживать высокую сберегательную активность", - сказано в материалах.
Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Указывается, что несмотря на снижение депозитных ставок, сберегательная активность не снизилась, на это указывает в том числе сохранение высокой доли срочных депозитов в общем объеме депозитов населения.
"Депозитные ставки значительно превышали фактическую и ожидаемую инфляцию, что обеспечивало привлекательность размещения средств на вкладах. Рост доходов позволял населению увеличивать как потребление, так и объем сбережений", - подчеркивается в документе.
