16:14 24.09.2025
ЦБ могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки
экономика
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. "Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки", - говорится в документе. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - отмечает регулятор. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в резюме.
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Здание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.
Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
"Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки", - говорится в документе.
"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - отмечает регулятор.
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в резюме.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
23 сентября, 14:47
 
Экономика
 
 
