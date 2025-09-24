https://ria.ru/20250924/tsb-2043977407.html
ЦБ оценил влияние допрасходов бюджета на динамику инфляции
ЦБ оценил влияние допрасходов бюджета на динамику инфляции - РИА Новости, 24.09.2025
ЦБ оценил влияние допрасходов бюджета на динамику инфляции
Финансирование дополнительных бюджетных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:20:00+03:00
2025-09-24T12:20:00+03:00
2025-09-24T12:20:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115566/36/1155663672_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_162552a4e38e31c43cf72aa9525c7a73.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Финансирование дополнительных бюджетных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части, сообщил Банк России. "Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части", - отметили в регуляторе, комментируя поправки в Налоговый кодекс РФ. Также ЦБ отметил, что поправки в Налоговый кодекс соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ключевой ставке на заседании в сентябре. Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
https://ria.ru/20250924/minfin-2043971260.html
https://ria.ru/20250924/nalogi-2043912252.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115566/36/1155663672_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_17498b3464fab02ed331dc2322e9c6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
ЦБ оценил влияние допрасходов бюджета на динамику инфляции
ЦБ: финансирование дополнительных бюджетных расходов нейтрально для инфляции