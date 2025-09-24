Рейтинг@Mail.ru
ЦБ оценил влияние допрасходов бюджета на динамику инфляции - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/tsb-2043977407.html
ЦБ оценил влияние допрасходов бюджета на динамику инфляции
ЦБ оценил влияние допрасходов бюджета на динамику инфляции - РИА Новости, 24.09.2025
ЦБ оценил влияние допрасходов бюджета на динамику инфляции
Финансирование дополнительных бюджетных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:20:00+03:00
2025-09-24T12:20:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115566/36/1155663672_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_162552a4e38e31c43cf72aa9525c7a73.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Финансирование дополнительных бюджетных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части, сообщил Банк России. "Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части", - отметили в регуляторе, комментируя поправки в Налоговый кодекс РФ. Также ЦБ отметил, что поправки в Налоговый кодекс соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ключевой ставке на заседании в сентябре. Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
https://ria.ru/20250924/minfin-2043971260.html
https://ria.ru/20250924/nalogi-2043912252.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115566/36/1155663672_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_17498b3464fab02ed331dc2322e9c6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
ЦБ оценил влияние допрасходов бюджета на динамику инфляции

ЦБ: финансирование дополнительных бюджетных расходов нейтрально для инфляции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Финансирование дополнительных бюджетных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части, сообщил Банк России.
"Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части", - отметили в регуляторе, комментируя поправки в Налоговый кодекс РФ.
Прохожие у здания Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минфин: приоритеты проекта бюджета включают поддержку семей участников СВО
12:16
Также ЦБ отметил, что поправки в Налоговый кодекс соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ключевой ставке на заседании в сентябре.
Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минфин назвал причину налоговых изменений
09:08
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала