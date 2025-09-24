https://ria.ru/20250924/tsb-2043977407.html

ЦБ оценил влияние допрасходов бюджета на динамику инфляции

ЦБ оценил влияние допрасходов бюджета на динамику инфляции - РИА Новости, 24.09.2025

ЦБ оценил влияние допрасходов бюджета на динамику инфляции

Финансирование дополнительных бюджетных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:20:00+03:00

2025-09-24T12:20:00+03:00

2025-09-24T12:20:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115566/36/1155663672_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_162552a4e38e31c43cf72aa9525c7a73.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Финансирование дополнительных бюджетных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части, сообщил Банк России. "Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части", - отметили в регуляторе, комментируя поправки в Налоговый кодекс РФ. Также ЦБ отметил, что поправки в Налоговый кодекс соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ключевой ставке на заседании в сентябре. Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.

https://ria.ru/20250924/minfin-2043971260.html

https://ria.ru/20250924/nalogi-2043912252.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)