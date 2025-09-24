Рейтинг@Mail.ru
ЦБ: российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/tsb-2043908807.html
ЦБ: российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков
ЦБ: российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков - РИА Новости, 24.09.2025
ЦБ: российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков
Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков, число подделок на порядок меньше, чем в еврозоне, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T08:40:00+03:00
2025-09-24T08:40:00+03:00
сергей белов
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков, число подделок на порядок меньше, чем в еврозоне, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Здесь без ложной скромности можно сказать, что по уровню защиты мы среди лидеров. Количество подделок в странах еврозоны на порядок выше, чем у нас", - сказал он. Белов подчеркнул, что по данным прошлого года в странах еврозоны в среднем на один миллион купюр приходилось 18 фальшивок. Вместе с тем, он отметил, что, согласно статистике ЦБ, в России подделок становится все меньше и меньше, это значит, что банкноты Банка России "хорошо защищены". Зампред ЦБ подчеркнул, что в прошлом году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на один миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка, в позапрошлый год - две.
https://ria.ru/20250924/kupyura-2043887602.html
https://ria.ru/20250608/dollary-2021539307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей белов, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, в мире
Сергей Белов, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, В мире
ЦБ: российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков

ЦБ: РФ в лидерах по защите купюр, подделок на порядок меньше, чем в еврозоне

© iStock.com / PROMT8Девушка считает рубли
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков, число подделок на порядок меньше, чем в еврозоне, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Здесь без ложной скромности можно сказать, что по уровню защиты мы среди лидеров. Количество подделок в странах еврозоны на порядок выше, чем у нас", - сказал он.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
ЦБ сохранит планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры
03:42
Белов подчеркнул, что по данным прошлого года в странах еврозоны в среднем на один миллион купюр приходилось 18 фальшивок.
Вместе с тем, он отметил, что, согласно статистике ЦБ, в России подделок становится все меньше и меньше, это значит, что банкноты Банка России "хорошо защищены".
Зампред ЦБ подчеркнул, что в прошлом году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на один миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка, в позапрошлый год - две.
Пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Старые доллары: чем отличаются от новых купюр и где их можно обменять
8 июня, 12:26
 
Сергей БеловРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала