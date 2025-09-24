Рейтинг@Mail.ru
Мэр Лондона назвал Трампа расистом и исламофобом - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/trump-2044098461.html
Мэр Лондона назвал Трампа расистом и исламофобом
Мэр Лондона назвал Трампа расистом и исламофобом - РИА Новости, 24.09.2025
Мэр Лондона назвал Трампа расистом и исламофобом
Мэр Лондона Садик Хан, комментируя выпады президента США Дональда Трампа в его адрес, назвал американского лидера "расистом и исламофобом". РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:49:00+03:00
2025-09-24T17:49:00+03:00
в мире
лондон
сша
дональд трамп
садик хан
гордон браун
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043803069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcb48a93d92719062772932538e84325.jpg
ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан, комментируя выпады президента США Дональда Трампа в его адрес, назвал американского лидера "расистом и исламофобом". Трамп во вторник во время выступления в Генассамблее ООН назвал мэра Лондона "ужасным мэром", добавив, что "их иммиграционная политика и их самоубийственные энергетические идеи станут гибелью Западной Европы". "Будучи мэром-мусульманином, который руководит либеральным, мультикультурным, прогрессивным, успешным городом, я, похоже, не покидаю мысли Дональда Трампа... Трамп показал, что он расист, сексист, женоненавистник и исламофоб", - сказал Хан в комментарии телеканалу Sky. Натянутые отношения между мэром Лондона Садиком Ханом и экс-президентом США Дональдом Трампом тянутся с 2016 года. Тогда американский политик предложил мэру Лондона пройти IQ-тест после того, как Хан назвал взгляды Трампа на мусульман "невежественными". В 2019 году перед прибытием с визитом в британскую столицу Трамп в соцсетях назвал Хана "очень тупым" и "отмороженным неудачником". Политики неоднократно вступали в словесные перепалки в соцсети X. Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым в истории мэром британской столицы, переизбранным на этот пост трижды. До этого он был членом парламента от Лейбористской партии от района Тутинг и занимал должность замминистра транспорта при премьере Гордоне Брауне в 2009-2010 годах.
https://ria.ru/20250920/tramp-2043095443.html
https://ria.ru/20250923/oon-2043853073.html
лондон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043803069_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_7127fd5de0e067159465e6fdb794fc29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, сша, дональд трамп, садик хан, гордон браун, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Лондон, США, Дональд Трамп, Садик Хан, Гордон Браун, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Мэр Лондона назвал Трампа расистом и исламофобом

Мэр Лондона Хан назвал Трампа расистом и исламофобом после выступления на ГА ООН

© AP Photo / Richard DrewПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан, комментируя выпады президента США Дональда Трампа в его адрес, назвал американского лидера "расистом и исламофобом".
Трамп во вторник во время выступления в Генассамблее ООН назвал мэра Лондона "ужасным мэром", добавив, что "их иммиграционная политика и их самоубийственные энергетические идеи станут гибелью Западной Европы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Два трупа помогли Трампу сдержать слово, данное Путину
20 сентября, 08:00
"Будучи мэром-мусульманином, который руководит либеральным, мультикультурным, прогрессивным, успешным городом, я, похоже, не покидаю мысли Дональда Трампа... Трамп показал, что он расист, сексист, женоненавистник и исламофоб", - сказал Хан в комментарии телеканалу Sky.
Натянутые отношения между мэром Лондона Садиком Ханом и экс-президентом США Дональдом Трампом тянутся с 2016 года. Тогда американский политик предложил мэру Лондона пройти IQ-тест после того, как Хан назвал взгляды Трампа на мусульман "невежественными". В 2019 году перед прибытием с визитом в британскую столицу Трамп в соцсетях назвал Хана "очень тупым" и "отмороженным неудачником". Политики неоднократно вступали в словесные перепалки в соцсети X.
Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым в истории мэром британской столицы, переизбранным на этот пост трижды. До этого он был членом парламента от Лейбористской партии от района Тутинг и занимал должность замминистра транспорта при премьере Гордоне Брауне в 2009-2010 годах.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
"Катитесь в ад". Чем Трамп пригрозил европейским союзникам
23 сентября, 21:58
 
В миреЛондонСШАДональд ТрампСадик ХанГордон БраунГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала