Мэр Лондона назвал Трампа расистом и исламофобом

ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан, комментируя выпады президента США Дональда Трампа в его адрес, назвал американского лидера "расистом и исламофобом". Трамп во вторник во время выступления в Генассамблее ООН назвал мэра Лондона "ужасным мэром", добавив, что "их иммиграционная политика и их самоубийственные энергетические идеи станут гибелью Западной Европы". "Будучи мэром-мусульманином, который руководит либеральным, мультикультурным, прогрессивным, успешным городом, я, похоже, не покидаю мысли Дональда Трампа... Трамп показал, что он расист, сексист, женоненавистник и исламофоб", - сказал Хан в комментарии телеканалу Sky. Натянутые отношения между мэром Лондона Садиком Ханом и экс-президентом США Дональдом Трампом тянутся с 2016 года. Тогда американский политик предложил мэру Лондона пройти IQ-тест после того, как Хан назвал взгляды Трампа на мусульман "невежественными". В 2019 году перед прибытием с визитом в британскую столицу Трамп в соцсетях назвал Хана "очень тупым" и "отмороженным неудачником". Политики неоднократно вступали в словесные перепалки в соцсети X. Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым в истории мэром британской столицы, переизбранным на этот пост трижды. До этого он был членом парламента от Лейбористской партии от района Тутинг и занимал должность замминистра транспорта при премьере Гордоне Брауне в 2009-2010 годах.

