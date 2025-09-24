Мэр Лондона назвал Трампа расистом и исламофобом
Мэр Лондона Хан назвал Трампа расистом и исламофобом после выступления на ГА ООН
© AP Photo / Richard DrewПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© AP Photo / Richard Drew
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан, комментируя выпады президента США Дональда Трампа в его адрес, назвал американского лидера "расистом и исламофобом".
Трамп во вторник во время выступления в Генассамблее ООН назвал мэра Лондона "ужасным мэром", добавив, что "их иммиграционная политика и их самоубийственные энергетические идеи станут гибелью Западной Европы".
"Будучи мэром-мусульманином, который руководит либеральным, мультикультурным, прогрессивным, успешным городом, я, похоже, не покидаю мысли Дональда Трампа... Трамп показал, что он расист, сексист, женоненавистник и исламофоб", - сказал Хан в комментарии телеканалу Sky.
Натянутые отношения между мэром Лондона Садиком Ханом и экс-президентом США Дональдом Трампом тянутся с 2016 года. Тогда американский политик предложил мэру Лондона пройти IQ-тест после того, как Хан назвал взгляды Трампа на мусульман "невежественными". В 2019 году перед прибытием с визитом в британскую столицу Трамп в соцсетях назвал Хана "очень тупым" и "отмороженным неудачником". Политики неоднократно вступали в словесные перепалки в соцсети X.
Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым в истории мэром британской столицы, переизбранным на этот пост трижды. До этого он был членом парламента от Лейбористской партии от района Тутинг и занимал должность замминистра транспорта при премьере Гордоне Брауне в 2009-2010 годах.
