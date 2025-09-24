Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не слышали заявлений Трампа об отказе от урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/trump-2044000001.html
В Кремле не слышали заявлений Трампа об отказе от урегулирования на Украине
В Кремле не слышали заявлений Трампа об отказе от урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
В Кремле не слышали заявлений Трампа об отказе от урегулирования на Украине
Прямых заявлений главы США Дональда Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали, заявил... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:25:00+03:00
2025-09-24T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c600164e6a1ebc8ac1bc92d720c26f97.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прямых заявлений главы США Дональда Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прямых каких-то заявлений на этот счет мы не слышали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной приостановке Трампом конструктивного курса на урегулирование конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250918/putin-2042777042.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71ce5c35d82f4ac49f796a935f964006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле не слышали заявлений Трампа об отказе от урегулирования на Украине

Песков: в Кремле не слышали заявлений Трампа об отказе от диалога по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прямых заявлений главы США Дональда Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Прямых каких-то заявлений на этот счет мы не слышали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной приостановке Трампом конструктивного курса на урегулирование конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Трамп заявил, что Путин "подвел его"
18 сентября, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала