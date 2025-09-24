https://ria.ru/20250924/trump-2044000001.html

В Кремле не слышали заявлений Трампа об отказе от урегулирования на Украине

В Кремле не слышали заявлений Трампа об отказе от урегулирования на Украине

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прямых заявлений главы США Дональда Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прямых каких-то заявлений на этот счет мы не слышали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной приостановке Трампом конструктивного курса на урегулирование конфликта на Украине.

