В Таганроге объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. "Внимание! Воздушная опасность по городу... Работают силы ПВО", - написала она.
