https://ria.ru/20250924/trevoga-2043891308.html

В Пензенской области ввели план "Ковер"

В Пензенской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 24.09.2025

В Пензенской области ввели план "Ковер"

Над рядом районов Пензенской области введен план "Ковер", сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T04:41:00+03:00

2025-09-24T04:41:00+03:00

2025-09-24T04:41:00+03:00

безопасность

пензенская область

олег мельниченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Над рядом районов Пензенской области введен план "Ковер", сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. Ранее на территории Пензенской области была объявлена опасность атаки БПЛА. "Над рядом районов области введен план "Ковер", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, пензенская область, олег мельниченко