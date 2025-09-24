В Пензенской области ввели план "Ковер"

https://ria.ru/20250924/trevoga-2043891308.html
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Над рядом районов Пензенской области введен план "Ковер", сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. Ранее на территории Пензенской области была объявлена опасность атаки БПЛА. "Над рядом районов области введен план "Ковер", - написал он.
