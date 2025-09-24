https://ria.ru/20250924/trevoga-2043883708.html
В Херсонской области объявили беспилотную опасность
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Опасность по БПЛА, Херсонская область", - написал он.
