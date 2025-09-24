https://ria.ru/20250924/tramp-2044162354.html

Трампу доложили о стрельбе у здания иммиграционной службы США в Далласе

Трампу доложили о стрельбе у здания иммиграционной службы США в Далласе

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его проинформировали о стрельбе у офиса иммиграционной службы (ICE) в Далласе, штат Техас. РИА Новости, 24.09.2025

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его проинформировали о стрельбе у офиса иммиграционной службы (ICE) в Далласе, штат Техас. "Мне доложили о стрельбе со смертельным исходом в полевом офисе ICE в Далласе, штат Техас. Теперь стало известно, что обезумевший стрелок написал "анти-ICE" на своих гильзах. Это отвратительно", - написал Трамп. Ранее глава полиции Далласа сообщил, что при нападении были ранены четыре человека, двое из них скончались. Среди погибших - предполагаемый нападавший. Министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм также заявила, что подозреваемый в стрельбе покончил с собой.

