24.09.2025
23:58 24.09.2025
Трампу доложили о стрельбе у здания иммиграционной службы США в Далласе
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его проинформировали о стрельбе у офиса иммиграционной службы (ICE) в Далласе, штат Техас. РИА Новости, 24.09.2025
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его проинформировали о стрельбе у офиса иммиграционной службы (ICE) в Далласе, штат Техас. "Мне доложили о стрельбе со смертельным исходом в полевом офисе ICE в Далласе, штат Техас. Теперь стало известно, что обезумевший стрелок написал "анти-ICE" на своих гильзах. Это отвратительно", - написал Трамп. Ранее глава полиции Далласа сообщил, что при нападении были ранены четыре человека, двое из них скончались. Среди погибших - предполагаемый нападавший. Министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм также заявила, что подозреваемый в стрельбе покончил с собой.
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его проинформировали о стрельбе у офиса иммиграционной службы (ICE) в Далласе, штат Техас.
"Мне доложили о стрельбе со смертельным исходом в полевом офисе ICE в Далласе, штат Техас. Теперь стало известно, что обезумевший стрелок написал "анти-ICE" на своих гильзах. Это отвратительно", - написал Трамп.
Ранее глава полиции Далласа сообщил, что при нападении были ранены четыре человека, двое из них скончались. Среди погибших - предполагаемый нападавший.
Министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм также заявила, что подозреваемый в стрельбе покончил с собой.
Заголовок открываемого материала