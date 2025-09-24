https://ria.ru/20250924/tramp-2044161528.html

Трамп намерен подписать указ о борьбе с внутренним терроризмом

Трамп намерен подписать указ о борьбе с внутренним терроризмом

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что собирается подписать указ о борьбе с внутренним терроризмом в Соединенных Штатах на этой неделе. РИА Новости, 24.09.2025

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что собирается подписать указ о борьбе с внутренним терроризмом в Соединенных Штатах на этой неделе. "На этой неделе я подпишу указ о ликвидации этих сетей внутреннего терроризма", - написал Трамп. Ранее Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией. Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов".

