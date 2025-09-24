Рейтинг@Mail.ru
Трамп заменил портрет Байдена на аллее славы в Белом доме
21:55 24.09.2025
Трамп заменил портрет Байдена на аллее славы в Белом доме
Трамп заменил портрет Байдена на аллее славы в Белом доме - РИА Новости, 24.09.2025
Трамп заменил портрет Байдена на аллее славы в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заменил портрет экс-президента США Джо Байдена на "президентской аллее славы" в западном крыле Белого Дома на фото устройства,... РИА Новости, 24.09.2025
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заменил портрет экс-президента США Джо Байдена на "президентской аллее славы" в западном крыле Белого Дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена, видео опубликовала в соцсети X помощник главы государства Марго Мартин. На видео, опубликованном Мартин, видно, что среди портретов бывших глав государства, например, Барака Обамы, между портретами действующего президента США висит фотография устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена. "Портрет" сопровождается инициалами Байдена, а также годами, когда он был у власти - с 2021 по 2025. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
сша
Трамп заменил портрет Байдена на аллее славы в Белом доме

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заменил портрет экс-президента США Джо Байдена на "президентской аллее славы" в западном крыле Белого Дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена, видео опубликовала в соцсети X помощник главы государства Марго Мартин.
На видео, опубликованном Мартин, видно, что среди портретов бывших глав государства, например, Барака Обамы, между портретами действующего президента США висит фотография устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена. "Портрет" сопровождается инициалами Байдена, а также годами, когда он был у власти - с 2021 по 2025.
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
