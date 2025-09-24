https://ria.ru/20250924/tramp-2044149312.html

Трамп заменил портрет Байдена на аллее славы в Белом доме

Трамп заменил портрет Байдена на аллее славы в Белом доме - РИА Новости, 24.09.2025

Трамп заменил портрет Байдена на аллее славы в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп заменил портрет экс-президента США Джо Байдена на "президентской аллее славы" в западном крыле Белого Дома на фото устройства,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T21:55:00+03:00

2025-09-24T21:55:00+03:00

2025-09-24T21:55:00+03:00

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

барак обама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заменил портрет экс-президента США Джо Байдена на "президентской аллее славы" в западном крыле Белого Дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена, видео опубликовала в соцсети X помощник главы государства Марго Мартин. На видео, опубликованном Мартин, видно, что среди портретов бывших глав государства, например, Барака Обамы, между портретами действующего президента США висит фотография устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена. "Портрет" сопровождается инициалами Байдена, а также годами, когда он был у власти - с 2021 по 2025. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.

https://ria.ru/20250324/tramp-2006848025.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, барак обама