Трамп по-прежнему не санкционировал удары по России оружием США, пишут СМИ
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, несмотря на смену риторики в адрес Москвы, по-прежнему не санкционировал нанесение ударов ВСУ американским вооружением вглубь территории России, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По информации издания, за последние дни Трамп при подготовке к встрече с Владимиром Зеленским провел встречи с представителями своего окружения, которые "давно настаивают на более жесткой позиции по украинскому вопросу". В их число вошли спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог и новый постпред США при ООН Майк Уолц.
