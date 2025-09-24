Рейтинг@Mail.ru
Трамп по-прежнему не санкционировал удары по России оружием США, пишут СМИ
21:47 24.09.2025 (обновлено: 21:57 24.09.2025)
Трамп по-прежнему не санкционировал удары по России оружием США, пишут СМИ
Трамп по-прежнему не санкционировал удары по России оружием США, пишут СМИ
в мире
сша
украина
москва
дональд трамп
владимир зеленский
кит келлог
вооруженные силы украины
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, несмотря на смену риторики в адрес Москвы, по-прежнему не санкционировал нанесение ударов ВСУ американским вооружением вглубь территории России, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По информации издания, за последние дни Трамп при подготовке к встрече с Владимиром Зеленским провел встречи с представителями своего окружения, которые "давно настаивают на более жесткой позиции по украинскому вопросу". В их число вошли спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог и новый постпред США при ООН Майк Уолц.
в мире, сша, украина, москва, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог, вооруженные силы украины, оон
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, несмотря на смену риторики в адрес Москвы, по-прежнему не санкционировал нанесение ударов ВСУ американским вооружением вглубь территории России, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, за последние дни Трамп при подготовке к встрече с Владимиром Зеленским провел встречи с представителями своего окружения, которые "давно настаивают на более жесткой позиции по украинскому вопросу". В их число вошли спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог и новый постпред США при ООН Майк Уолц.
В США объяснили цель заявления Трампа о возврате Украины к старым границам
Заголовок открываемого материала