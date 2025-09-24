Рейтинг@Mail.ru
Трамп получил данные о "планируемом наступлении" ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 24.09.2025 (обновлено: 22:00 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/tramp-2044147815.html
Трамп получил данные о "планируемом наступлении" ВСУ, сообщили СМИ
Трамп получил данные о "планируемом наступлении" ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2025
Трамп получил данные о "планируемом наступлении" ВСУ, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп получил от своего окружения данные о якобы планируемом наступлении ВСУ, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T21:38:00+03:00
2025-09-24T22:00:00+03:00
в мире
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_1656:0:3641:1117_1920x0_80_0_0_54a443b0474e07a893e8e127cbc504df.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил от своего окружения данные о якобы планируемом наступлении ВСУ, пишет Wall Street Journal.Как утверждают источники, американскому лидеру помимо прочего сообщили о "планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США".
https://ria.ru/20250809/proval-2034278145.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_bf0a7f41d38524e6511b72096cea8a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Вооруженные силы Украины
Трамп получил данные о "планируемом наступлении" ВСУ, сообщили СМИ

WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил от своего окружения данные о якобы планируемом наступлении ВСУ, пишет Wall Street Journal.
Как утверждают источники, американскому лидеру помимо прочего сообщили о "планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США".
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Настолько плохо": на Западе забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте
9 августа, 04:59
 
В миреСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала