Трамп получил данные о "планируемом наступлении" ВСУ, сообщили СМИ
Трамп получил данные о "планируемом наступлении" ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2025
Трамп получил данные о "планируемом наступлении" ВСУ, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп получил от своего окружения данные о якобы планируемом наступлении ВСУ, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T21:38:00+03:00
2025-09-24T21:38:00+03:00
2025-09-24T22:00:00+03:00
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил от своего окружения данные о якобы планируемом наступлении ВСУ, пишет Wall Street Journal.Как утверждают источники, американскому лидеру помимо прочего сообщили о "планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США".
