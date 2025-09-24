Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили цель заявления Трампа о возврате Украины к старым границам
19:38 24.09.2025
В США объяснили цель заявления Трампа о возврате Украины к старым границам
в мире
россия
украина
республика крым
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
оон
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Слова американского президента Дональда Трампа о возможности возвращения Украины к старым границам направлены на то, чтобы надавить на РФ для начала переговоров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников из США. Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать. "Публично объявив о том, что Украина может... (вернуться к старым границам - ред.) - о позиции, которую разделяет малое число лидеров НАТО,... Трамп надеется ускорить процесс достижения двумя сторонами мирного соглашения", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что смена в риторике президента США была призвана оказать давление на Москву, чтобы она села за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Москву для переговоров. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
россия
украина
республика крым
в мире, россия, украина, республика крым, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, оон, генеральная ассамблея оон, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Евросоюз
В США объяснили цель заявления Трампа о возврате Украины к старым границам

CNN: слова Трампа о границах Украины направлены на давление на РФ

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Слова американского президента Дональда Трампа о возможности возвращения Украины к старым границам направлены на то, чтобы надавить на РФ для начала переговоров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников из США.
Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать.
"Публично объявив о том, что Украина может... (вернуться к старым границам - ред.) - о позиции, которую разделяет малое число лидеров НАТО,... Трамп надеется ускорить процесс достижения двумя сторонами мирного соглашения", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что смена в риторике президента США была призвана оказать давление на Москву, чтобы она села за стол переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Москву для переговоров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
В миреРоссияУкраинаРеспублика КрымДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковООНГенеральная Ассамблея ООНЕвросоюз
 
 
