Трамп по вопросу Украины не очень стабилен, заявил Сакс

ООН, 24 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости, что американский лидер не очень стабилен, его "шатает из стороны в сторону".Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина могла бы вернуть "свою страну в ее первоначальном виде" и, "кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра"."Трамп не очень осведомлен, не очень умен, не очень стабилен, и поэтому его шатает из стороны в сторону", - сообщил он агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя последние заявления главы Белого дома.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.

