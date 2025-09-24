https://ria.ru/20250924/tramp-2044084743.html

В США раскритиковали заявления Трампа об Украине

В США раскритиковали заявления Трампа об Украине

ООН, 24 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Последние заявления президента США Дональда Трампа по Украине абсурдны и опасны, являются шагом назад от мира, поделился мнением с РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина могла бы вернуть "свою страну в ее первоначальном виде" и, "кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра"."То, что вчера сказал президент Трамп - это абсурд и опасность, так что, на самом деле, это был шаг назад от мира", - сообщил он агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.

