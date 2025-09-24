Рейтинг@Mail.ru
Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи президента Колумбии - РИА Новости, 24.09.2025
14:02 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/tramp-2044008628.html
Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи президента Колумбии
Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи президента Колумбии - РИА Новости, 24.09.2025
Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи президента Колумбии
Делегация США покинула зал заседаний ГА ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро, выступившего с трибуны Генассамблеи с критикой... РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Делегация США покинула зал заседаний ГА ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро, выступившего с трибуны Генассамблеи с критикой внешнеполитического подхода администрации президента США Дональда Трампа к борьбе с наркотрафиком, а также заявившего о связи советников американского лидера с мафией. "Не знаю, ведомо ли Трампу, что по внешней политике в отношении Колумбии, Венесуэлы и стран Карибского бассейна советы ему дают колумбийцы, которые являются политическими союзниками кокаиновой мафии", - заявил Петро, после чего представители США направились к выходу из зала. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Ранее США лишили Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотрафиком, что Петро квалифицировал как попытку давления на Боготу и вмешательства во внутренние дела республики. Комментируя решение Вашингтона, он также заявил, что страна прекращает закупки оружия в США для армии и полиции. Петро указал, что разрастание плантаций коки не является следствием политики его администрации, а связано с увеличением мирового наркопотребления, в том числе в Соединенных Штатах.
в мире, сша, колумбия, венесуэла, густаво петро, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Колумбия, Венесуэла, Густаво Петро, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи президента Колумбии

Делегация США покинула зал ГА ООН после критики Трампа президентом Колумбии

© AP Photo / Yuki IwamuraДональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН
Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН
ООН, 24 сен - РИА Новости. Делегация США покинула зал заседаний ГА ООН во время выступления президента Колумбии Густаво Петро, выступившего с трибуны Генассамблеи с критикой внешнеполитического подхода администрации президента США Дональда Трампа к борьбе с наркотрафиком, а также заявившего о связи советников американского лидера с мафией.
"Не знаю, ведомо ли Трампу, что по внешней политике в отношении Колумбии, Венесуэлы и стран Карибского бассейна советы ему дают колумбийцы, которые являются политическими союзниками кокаиновой мафии", - заявил Петро, после чего представители США направились к выходу из зала.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Ранее США лишили Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотрафиком, что Петро квалифицировал как попытку давления на Боготу и вмешательства во внутренние дела республики. Комментируя решение Вашингтона, он также заявил, что страна прекращает закупки оружия в США для армии и полиции. Петро указал, что разрастание плантаций коки не является следствием политики его администрации, а связано с увеличением мирового наркопотребления, в том числе в Соединенных Штатах.
Мирошник оценил переговоры Трампа и Зеленского на полях ГА ООН
Вчера, 12:12
 
