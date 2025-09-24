https://ria.ru/20250924/tramp-2043993853.html
В Кремле оценили заявления Трампа по Украине после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:06:00+03:00
2025-09-24T13:06:00+03:00
2025-09-24T13:30:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать."Насколько мы понимаем, заявления президентом Трампом были сделаны после общения с Зеленским и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский", - сказал он журналистам.
