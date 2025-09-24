https://ria.ru/20250924/tramp-2043984559.html

Эксперт оценил слова Трампа о хороших отношениях с Путиным

Эксперт оценил слова Трампа о хороших отношениях с Путиным - РИА Новости, 24.09.2025

Эксперт оценил слова Трампа о хороших отношениях с Путиным

Слова президента США Дональда Трампа о том, что его "хорошие отношения" с Путиным не повлияли на переговоры по Украине, направлены на внутреннюю аудиторию, он... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:30:00+03:00

2025-09-24T12:30:00+03:00

2025-09-24T12:30:00+03:00

в мире

россия

дональд трамп

нато

оон

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043796175_93:0:2971:1619_1920x0_80_0_0_2a9c2d27d1f1a1f1a9e863f26680dd14.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что его "хорошие отношения" с Путиным не повлияли на переговоры по Украине, направлены на внутреннюю аудиторию, он разъяснил своим гражданам, что у него больше нет такого "козыря", считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Ранее резидент США Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. "Это заявление адресовано скорее внутренней аудитории, которая должна перестать рассчитывать, что его личные, как он считал, близкие связи помогут решить сложный комплексный вопрос. Он разъясняет, что у него вот такого больше ресурса не осталось", - сказал Ярыгин РИА Новости. Он добавил, что хоть это заявление выглядит агрессивным, но на самом деле оно адресовано не России, оно разъясняющее для внутренней аудитории, почему Трамп не смог сделать и не сможет сделать то, что он обещал сделать и во время предвыборной кампании, и во время предшествовавшего процесса по урегулированию. "Трамп пытается выйти из этого переговорного процесса. Он провел встречу, от него ожидали, в том числе на основе его заявлений, выступлений, обещаний, личных связей, он завершит европейский конфликт. У него не получилось. Вот теперь он объясняет, почему. То есть завершающий, условно сказать, козырь в его рукаве - личные отношения, он говорит: "не получилось, его больше нет", - пояснил эксперт. Ярыгин отметил, что Трамп подал очевидные сигналы европейцам, что теперь они будут заниматься вопросом украинского урегулирования. "Единственное обещание, которое вчера дал Дональд Трамп, это продавать оружие НАТО. И таким образом, мне кажется, вчера он финализировал свою деятельность по вербализации выхода из переговорного процесса", - заключил эксперт. Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября, а также пройдут 29 сентября.

https://ria.ru/20250924/putin-2043933107.html

https://ria.ru/20250923/tramp-2043849641.html

https://ria.ru/20250921/peskov-2043329966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дональд трамп, нато, оон, владимир путин