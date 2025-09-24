Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил слова Трампа о хороших отношениях с Путиным - РИА Новости, 24.09.2025
12:30 24.09.2025
Эксперт оценил слова Трампа о хороших отношениях с Путиным
в мире
россия
дональд трамп
нато
оон
владимир путин
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что его "хорошие отношения" с Путиным не повлияли на переговоры по Украине, направлены на внутреннюю аудиторию, он разъяснил своим гражданам, что у него больше нет такого "козыря", считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Ранее резидент США Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. "Это заявление адресовано скорее внутренней аудитории, которая должна перестать рассчитывать, что его личные, как он считал, близкие связи помогут решить сложный комплексный вопрос. Он разъясняет, что у него вот такого больше ресурса не осталось", - сказал Ярыгин РИА Новости. Он добавил, что хоть это заявление выглядит агрессивным, но на самом деле оно адресовано не России, оно разъясняющее для внутренней аудитории, почему Трамп не смог сделать и не сможет сделать то, что он обещал сделать и во время предвыборной кампании, и во время предшествовавшего процесса по урегулированию. "Трамп пытается выйти из этого переговорного процесса. Он провел встречу, от него ожидали, в том числе на основе его заявлений, выступлений, обещаний, личных связей, он завершит европейский конфликт. У него не получилось. Вот теперь он объясняет, почему. То есть завершающий, условно сказать, козырь в его рукаве - личные отношения, он говорит: "не получилось, его больше нет", - пояснил эксперт. Ярыгин отметил, что Трамп подал очевидные сигналы европейцам, что теперь они будут заниматься вопросом украинского урегулирования. "Единственное обещание, которое вчера дал Дональд Трамп, это продавать оружие НАТО. И таким образом, мне кажется, вчера он финализировал свою деятельность по вербализации выхода из переговорного процесса", - заключил эксперт. Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября, а также пройдут 29 сентября.
россия
в мире, россия, дональд трамп, нато, оон, владимир путин
Эксперт оценил слова Трампа о хороших отношениях с Путиным

Ярыгин: слова Трампа об отношениях с Путиным направлены на внутреннюю аудиторию

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что его "хорошие отношения" с Путиным не повлияли на переговоры по Украине, направлены на внутреннюю аудиторию, он разъяснил своим гражданам, что у него больше нет такого "козыря", считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
Ранее резидент США Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта.
"Это заявление адресовано скорее внутренней аудитории, которая должна перестать рассчитывать, что его личные, как он считал, близкие связи помогут решить сложный комплексный вопрос. Он разъясняет, что у него вот такого больше ресурса не осталось", - сказал Ярыгин РИА Новости.
Он добавил, что хоть это заявление выглядит агрессивным, но на самом деле оно адресовано не России, оно разъясняющее для внутренней аудитории, почему Трамп не смог сделать и не сможет сделать то, что он обещал сделать и во время предвыборной кампании, и во время предшествовавшего процесса по урегулированию.
"Трамп пытается выйти из этого переговорного процесса. Он провел встречу, от него ожидали, в том числе на основе его заявлений, выступлений, обещаний, личных связей, он завершит европейский конфликт. У него не получилось. Вот теперь он объясняет, почему. То есть завершающий, условно сказать, козырь в его рукаве - личные отношения, он говорит: "не получилось, его больше нет", - пояснил эксперт.
Ярыгин отметил, что Трамп подал очевидные сигналы европейцам, что теперь они будут заниматься вопросом украинского урегулирования.
"Единственное обещание, которое вчера дал Дональд Трамп, это продавать оружие НАТО. И таким образом, мне кажется, вчера он финализировал свою деятельность по вербализации выхода из переговорного процесса", - заключил эксперт.
Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября, а также пройдут 29 сентября.
